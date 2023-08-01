Расческа расческе рознь: для чего на самом деле существуют разные типы гребней (некоторыми можно расчесывать даже мокрые волосы)

Нередко мы пренебрегаем правильным уходом за волосами, что впоследствии приводит к ряду проблем. Например, от выбора расчески зависит красота и здоровье локонов. При неправильном выборе данного инструмента мы повреждаем волосы и потом сталкиваемся с проблемой посеченных безжизненных кончиков. Рассмотрим разные виды подобных парикмахерских инструментов и разберемся в их предназначении.

Универсальная обычная расческа

Самый универсальный вариант. С таким инструментом мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни. Его преимущество заключается в универсальности. Такая расческа подходит всем, независимо от особенностей структуры локонов. Независимо от того, ровные у вас пряди или вьющиеся, такой инструмент однозначно вам подойдет.

Хвостовой гребень

Такой инструмент легко распознать по особому внешнему виду. С одной стороны это обычный гребень с длинными зубчиками, с другой – тонкая палочка с заостренным кончиком. Такая рукоятка сделана неспроста, а чтобы было проще разделять прядки, отделяя одну от другой. Такой расческой часто пользуются парикмахеры.

Двусторонний с мелкими зубчиками

Такой инструмент часто используют для удаления из локонов мелких частиц. Например, это может быть перхоть. Также подобный инструмент уместен для тщательного прочесывания шевелюры, чтобы избавиться от колтунов.

Для влажных волос

Наверняка вы слышали совет о том, что когда у вас мокрая шевелюра, то лучше вообще избегать расчесывания. Но есть исключения из правил. Бывает, что после мытья головы локоны спутываются и перед укладкой их следует хотя бы немного прочесать. В таком случае используется такой инструмент, который вы видите на фотографии выше. Его характерная особенность – это широкие зубчики.

Гребень – грабли

В данном инструменте мы видим, что зубцы расположены поодаль друг от друга. Его рекомендуют использовать с том случае, если у человека наблюдается интенсивное выпадение волос. Чтобы лишний раз не повреждать локоны, рекомендуется использовать именно такой инструмент, как вы видите на картинке выше.

“Афропик”

Вам не хватает прикорневого объема? Нужно сделать начес? В таком случае используйте такую компактную расческу с очень мелкими зубцами, которые находятся рядом друг с другом. Такой инструмент легок в использовании, подходит для ежедневного использования. Он также незаменим, когда нужно придать прическе пышности. Просто сделайте с его помощью начес у самых корней – и вы увидите объемную укладку, даже если у вас не слишком густые и пышные локоны. Подобную расческу можно использовать и детям, и взрослым.

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Для начеса и укладки волос

Еще один инструмент, который поможет вам решить проблему отсутствия объема у корней. С его помощью вам также не составит труда быстро, легко, в домашних условиях сделать начес. Он взъерошивает и приподнимает как волосинки, так и отдельные прядки. Такой инструмент обожают парикмахеры, которые делают своим клиентам те или иные укладки.

С широкими зубьями

Такой инструмент интенсивно используется для удаления спутанных волос. Если у вас очень густые тяжелые волосы, если вы сталкиваетесь с проблемой колтунов, тогда это идеальный для вас вариант. Обязательно приобретите такую расческу и пользуйтесь ей на постоянной основе. И также такой инструмент рекомендуется для тех, у кого вьющиеся от природы волосы.

С мелкими зубьями

В данном случае зубцы расположены очень близко друг к другу. Поэтому такая расческа не очень подходит для тех, у кого кудрявые волосы от природы или тех, кто сделал себе химическую завивку. А вот если у вас относительно ровные и прямые волосы, если вам не нужно делать укладку в виде мелких кудряшек, тогда такой инструмент будет очень кстати. Он небольшой, поэтому вы сможете легко носить его с собой в сумочке.

Для профессионалов

Здесь с одной стороны зубцы мелкие, с другой – более толстые. Таким инструментом часто пользуются профессиональные парикмахеры. Например, когда нужно сделать стрижку и перед тем, как приступить к работе, следует подравнять волосы. Подобная расческа хороша тем, что не царапает кожу головы, не повреждает локоны. Она подходит для прядей любой структуры, поэтому ее так любят стилисты.

Вместо заключения

В зависимости от ваших потребностей, текстуры волос и способа ухода, выбор правильной расчески имеет решающее значение для поддержания здоровья волос и кожи головы. Будет мудрым решением подобрать для себя несколько типов гребней, которые помогут вам не только сохранить красоту и здоровье волос, но и максимально легко и быстро сделать укладку. Постарайтесь отдавать предпочтение натуральным материалам, из которых сделаны расчески. Не покупайте гребни с острыми зубчиками на концах, расчесывайте волосы снизу вверх, начиная с кончиков (придерживая остальные волосы второй рукой), постепенно поднимаясь до корней. Придерживайтесь тих правил и ваши локоны будут всегда выглядеть восхитительно.