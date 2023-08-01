 

Рупор кремлевской пропаганды: Мали и Буркина-Фасо вступят в войну, если в Нигере начнется интервенция

01.08.2023, 10:50, Разное
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Мали и Буркина Фасо объявили, что любое иностранные вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны этим странам. Данные заявления стали следствием ряда военных угроз со стороны США, Франции и ряда зависимых от них государств. Уже после этого заявления Мали и Буркина-Фасо, а также заявлений о готовности армии Нигера оказывать вооруженное сопротивление любой вооруженной агрессии, МИД Франции слегка сдал назад, заявив, что Франция не готовит военную интервенцию в Нигере.

Во всех трех странах (Мали, Буркина-Фасо и Нигере) за последние 3 года было свергнуто 3 про-французских правительства.
Если Франция не сможет организовать интервенцию с целью восстановления марионеточного правительства, то можно ожидать активизации спонсирования местных джихадистов и сепаратистов. С другой стороны, переход конфликта в затяжную фазу сделает неизбежным появление ЧВК "Вагнер" в Нигере и изгнание французских и амеркианских войск из Нигера.

Источник: Colonel Cassad


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