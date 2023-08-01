Мнение: Что если бы арестовали февралистов, мифы об экономике РИ и прогрессивна ли была советская экономика

1. Блогер monetam рассматривает гипотетический сценарий ареста февральских революционеров. Что стало бы с Россией, если бы деятелей Февральской революции превентивно изолировали от общества? (ссылка):



Друзья мои, вы уж верно хорошо знаете, что я не люблю всяких «исторических предположений» на тему «а вот что было бы если бы».

Легкомысленно это все.

Ну да ладно, сегодня вот сделаю для себя выходной, и исключение из правил. Не всю же жизнь быть серьёзным и правильным !

Так вот, возьму да пофантазирую на тему: а что было бы, если бы Николай II взял да и распорядился Протопопову в декабре 1916-го арестовать Петра Николаевича Милюкова? И Михаила Владимировича Родзянко? И Александра Федоровича Керенского ? И Александра Ивановиче Гучкова? Ну да и вообще, весь состав будущего «Временного Комитета для водворения порядка в столице и сношения с лицами и учреждениям»?

А заодно — весь кружок лиц, составивших сообщество для убийства Распутина?

Катастрофа наверное, не так ли? Ведь там — патриоты, горячее некуда! Говорят всякие эмоциональные слова про победу! Про нужные России цели войны! Да про всякие недостатки, которые им ясно видны! Да про то, как они намерены их исправлять! И даже вот начали исправлять — грохнули одного из самых вредных в России персонажей — и ядом, и пулей, и в итоге-то — утоплением ! А персонажи-то каковы! Умницы, фотогеничные красавцы, языки настолько ловко подвешены, что заслушаешься! И ведь не дураки же, нет!

А кто там был у военного руля российской армии? Государь, который только тем и отличался, что имел невообразимое терпение выслушивать доклады нач. штаба Ставки, да тот же нач. штаба Михаил Васильевич Алексеев — простой военный бюрократ, без тени смелой военной мысли, да министры обороны — то Шуваев, то Беляев, про которого напишут, что «Все считали его трудолюбивым, исполнительным, аккуратным, но лишенным Божьего дара, острого и широкого кругозора работником, часто мелочным и докучливым начальником. Таким он остался и до последнего времени. В военные министры он, конечно, не годился».

Бррррр.

И вот к власти они и пришли — вот эти рассерженные фотогеничные патриоты. В 1917 году это было. И они показали, на что они способны, и каковы от них будут последствия.

Да и Государь поверил — ну да, они то уж поумней меня, верно… Что ж… пусть поуправляют… Они-то вона какие молодцы !

И в итоге — не арестовал. И сроков никаких суд им не дал.

А если бы — арестовал ?

То было бы все тихо, серо, неинтересно, по-скромному.

Подготовленное на весну 1917 года российское наступление было бы проведено, австрийская армия была бы разбита, и русские войска вышли бы к довоенной границе Империи. Немцы бы в очередной раз, кусая губы, сняли сколько-то корпусов со своего фронта на Западе, и наступление остановили, да-с. Но Западный фронт ослабили здорово, сил для наступлений и в 1917, и в 1918 у них бы не осталось. И победа бы пришла к Антанте не к ноябрю 1918, а, допустим, к марту 1918.

Продолжалось мееееедленное наступление в Закавказье. Юденич бы брал один перевал за другим, одну крепостицу за другой — и так вот, потихоньку-полегоньку, навоевал бы территорий для будущей Великой Армении, под российским протекторатом.

По миру бы Россия получила если не в состав страны, то под иную форму контроля эти треклятые Проливы — и распоряжалась бы ими примерно также, как сейчас Штаты Панамских каналом. И часть Галиции получила. И дала бы автономию Польше — примерно на уровне Финляндии. И получала бы от Германии репарации.

Вот так бы оно и было, да.

Но так не стало.

Потому что Государь не захотел арестовать рассерженных патриотов с их «глупостью или изменой?», а решил — ну и ладно, пусть и дальше говорят, в итоге-то тоже хотят России добра!

Добавлю от себя, что в этом сценарии — довольно реалистичном, на мой взгляд — категорически недооценивается роль Владимира Ильича. Милюков и Родзянко были, никто не спорит. Но вот что нам говорит по поводу февраля лучший в мире (то есть сталинский) учебник. По щелчку крупнее:

2. Блогер oldadmiral пишет про состояние экономики России перед Первой мировой войной и во время неё, разбирая распространяемые левыми авторами мифы. Цитирую фрагмент про финансы (ссылка):



В конечном итоге получается, что отношение платежей по государственному долгу к объему бюджета постоянно сокращалось. Сокращалась и доля государственного долга, принадлежащего иностранцам – с 60% в 1885 году до 48% в 1913-м. Приняв во внимание тот факт, что Россия обладала крупнейшими в мире золотовалютными резервами, исчислявшимися в 1913 году суммой 1,7 млрд. рублей (к 1917 году ещё оставалось 1,3 млрд.), можно смело утверждать, что никакой угрозой развитию страны государственный долг не являлся.

Абсурдным является и утверждение, что Франция, как один из главных кредиторов, диктовала России её внешнюю политику. Государственный долг самой Франции составлял к 1907 году 11,3 млрд. руб. а на обслуживание этого долга уходило 31% доходов страны. У России этот показатель всего 19% и имеет, как мы видим, тенденцию к снижению.

Подводя итог экономического положения Российской империи можно отметить, что она входила в пятерку крупнейших индустриальных держав своего времени, и при этом демонстрировала опережающие темпы роста. Промышленность опиралась на надёжный фундамент в виде аграрного сектора, вносившего весомую долю в ВВП страны, обеспечивавшего как продовольственную независимость страны, так и поступления за счет экспорта. Положительное сальдо внешнеторгового баланса и значительные золотовалютные резервы, в купе со стремительным ростом доходов бюджета, обеспечивали устойчивость финансовой системы. И эта экономика была базой одной из сильнейших армий мира.

Напомню, кстати, что большевики не только капитулировали перед проигрывающей Германией в 1918. Через несколько месяцев, когда Германия уже готовилась сдаваться Антанте, Владимир Ильич отправил немцам находившийся в его распоряжении золотой запас России, 245 тонн золота (ссылка). Почему вождь добровольно отправил немцам русские деньги, нам остаётся только гадать.

3. Историк Сергей Цветков сомневается, что советская коммунистическая экономика была прогрессивна по сравнению с капитализмом. Теории марксистов подтвердились на практике не вполне (ссылка):

От любителей советской античности очень часто можно слышать, что большевики сделали СССР «второй экономикой мира». Правда, Российской империи экономисты пророчили первое место (в Европе, а, значит, и в тогдашнем мире) к середине века: «Рассматривая результаты, полученные с начала XX века, они (читатели) придут к заключению, что если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении» (Э.Тери. Россия в 1914 г. Экономический обзор. УМСА-РRESS, 1986. С. 13).

Ну да ладно…

Напомню, что в марксизме, дорогие мои коммунисты, речь не о ВВП (иначе марксист должен почтительно склониться перед США и Британской империей и не вякать). Марксистская теория говорит, что социализм/коммунизм необходим и оправдан как прогрессивная социально-экономическая формация с более высокой производительностью труда.

При изучении положения дел в СССР мы видим, что он явил полурабские формы труда с низкой зарплатой, слабой трудовой мотивацией и производительностью труда, которая очень сильно отставала от таковой в капстранах.

Про сельское хозяйство и вспоминать не будем: в «исторически прогрессивном» СССР люди трижды за четверть века умирали миллионами с голода в мирное время, примеров чему нет не только в тогдашних странах Европы и Америки, но и в Российской империи за любой период существования.

В результате СССР, хотя временно и захватывал первенство в некоторых научно-промышленных областях (что, кстати, делала и Российская империя), но не смог закрепить успехи и добиться превосходства. А затраты ресурсов на эти временные успехи не окупались качеством и результатом (а иногда были катастрофическими, как, например, в случае с коллективизацией и ВОВ). Как следствие, СССР был истощён и просто унизительно [развалился] на глазах у всего мира. В полном соответствии с марксистской теорией о том, что в схватках формаций побеждают сильные и прогрессивные.

Таким образом, исторически доказано в рамках марксистской теории, что большевизм — это не «путь в будущее», а кровавая утопия, дорого обошедшаяся нашей стране и народу.

Как минимум по поводу сельского хозяйства невозможно не согласиться. Покупка зерна у капиталистов, дефицит элементарного мяса на прилавках — это явное поражение экономической системы.