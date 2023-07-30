Мнение: Судьба туристов

На Поволжье обрушился ураган. Самые разрушительные последствия пришлись на леса Марий Эл в районе озера Яльчик. Там штормовой ветер повалил сотни деревьев. Какие-то деревья упали на палатки.

По данным МЧС пострадали 29 человек. 8 человек погибли, среди них — трое детей.

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Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой чудовищной трагедии. Люди на выходные поехали отдохнуть на природе, в лес у озера. С палатками, с детьми. А вон как оно обернулось….

Если это не судьба, что это такое?

Фотография отсюда

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