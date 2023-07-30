 

Мнение: Судьба туристов

30.07.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Поволжье обрушился ураган. Самые разрушительные последствия пришлись на леса Марий Эл в районе озера Яльчик. Там штормовой ветер повалил сотни деревьев. Какие-то деревья упали на палатки.

По данным МЧС пострадали 29 человек. 8 человек погибли, среди них — трое детей.

Подробности здесь

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой чудовищной трагедии. Люди на выходные поехали отдохнуть на природе, в лес у озера. С палатками, с детьми. А вон как оно обернулось….

Если это не судьба, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Строительство “Сталин-Центра”

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Праздничный концерт в честь 90-летия Беломорканала

30.07 / Мнение: О главном враге Украины… Что показал новый «прилёт»?

30.07 / Мнение: Кедми против Кашина: дебаты века

30.07 / Незаменимая вещь для августовских вечеров: как и с чем уместно носить платье без бретелек

30.07 / Мнение: Масс Эффект: Андромеда

30.07 / Миллиардер Тиль предлагает сотрудникам жить рядом с офисом за премию $1 тысячу в месяц

30.07 / Билл Гейтс заговорил о болезни Альцгеймера

30.07 / В школах Хакасии прошёл сбор средств для детей в Африке

30.07 / Мнение: Мост между Россией и Китаем, закупка тяжёлых грузовиков и можно ли догнать Китай в электронике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика