Незаменимая вещь для августовских вечеров: как и с чем уместно носить платье без бретелек

Платье без бретелек – незаменимая вещь для летних вечеров. Оно идеально подходит для выхода в свет. Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, необходимо правильно подбирать обувь и аксессуары под этот наряд. В статье мы расскажем, как и с чем уместно носить платье без бретелек, и приведем несколько модных образов.

С многослойными цепочками

Многослойные цепочки и платье без бретелек – классическое и элегантное сочетание. Но здесь важно правильно подбирать длину украшений. Иначе они будут цепляться за вырез платья.

Если вы надеваете длинные цепочки, то они должны опускаться ниже линии декольте. Также вы можете выбрать что-нибудь короткое, в стиле чокера.

Отдавайте предпочтение золотым цепочкам. Они сочетаются с большинством платьев без бретелек.

Шикарное белое платье

Шикарное белое платье без бретелек никогда вас не подведет. Это неподвластный времени образ, который идеально подходит для вечерних мероприятий.

Белое платье без бретелек легко стилизовать. Оно само по себе выглядит настолько привлекательно, что не нуждается в особых дополнениях. Это хорошая основа для создания минималистичного образа.

С кроссовками

Платья без бретелек можно носить не только с туфлями на каблуках. Скомбинируйте этот наряд с удобными кроссовками, особенно если вы планируете вечернюю прогулку.

На фото выше вы видите простое коричневое платье-трубочку без бретелек. Оно удачно дополнено дизайнерской сумочкой, эффектными серьгами и стильными солнцезащитными очками.

Из денима

В этом году деним стал одним из самых модных материалов. Вы можете выбрать платье без бретелек из этой ткани. Оно выглядит необычно и оригинально.

Дополните платье из денима черными туфлями. Вы также можете надеть этот наряд поверх белой рубашки, а затем добавить к нему высокие черные ботинки и элегантный блейзер.

С симпатичным ремнем

Когда-то ремни использовались только для поддерживания брюк, но те времена давно уже прошли. Вы можете добавите этот аксессуар к платью без бретелек. Он подчеркнет талию и сделает ваш силуэт более изящным.

Вы можете дополнить свой наряд ремнем с пряжками-бабочками. Он похож на пояса начала 2000-х. Также вы можете использовать ремни с крупными пряжками, которые недавно вошли в моду.

С тренчкотом

Скомбинируйте платье без бретелек с классическим тренчкотом. У вас получится отличный образ для прохладного вечера. Дополните свой наряд элегантной сумочкой и высокими сапогами.

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На фото выше вы видите пример такого наряда. Здесь сочетаются такие цвета, как черный, светло-серый и темно-синий. Вы можете использовать другие оттенки, эта идея подходит для любой эстетики.

Длинный тренч поверх платья без бретелек поможет вам создать шикарный образ. Такой наряд визуально вытягивает силуэт и делает его более стройным.

С цветочными аксессуарами для волос

Платье без бретелек выглядит особенно привлекательно в сочетании с аксессуарами. Обычно его дополняют крупными серьгами, браслетами, а также эффектными ожерельями и колье. Но вы также можете добавить в свой образ аксессуары для волос в виде цветов.

Для торжественных мероприятий вы можете использовать красочные заколки, украшенные деталями в виде цветов. Если вы предпочитаете более лаконичный и сдержанный стиль, то добавьте к платью без бретелек изящную повязку на голову в цветочек.

Сочетайте гламурную и уличную одежду

Платье без бретелек относится к гламурной одежде. Но его можно использовать и для создания повседневного образа.

Добавьте к своему наряду элементы уличного стиля. Наденьте пальто-бушлат в стиле милитари и удобные ботинки на низком каблуке. Завершите свой образ массивными солнцезащитными очками и черной сумкой-мессенджером. Такая комбинация выглядит модно и современно.

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Внесите в образ яркость

Чтобы создать нежный, но эффектный образ, выберите однотонное платье без бретелек и дополните его яркими аксессуарами.

На фото выше вы видите платье без бретелек привлекательного голубого цвета. Оно дополнено клатчем с оранжево-розовым принтом и ожерельем аналогичного цвета.

Если вы хотите создать контрастный образ, то обратитесь к цветовому кругу. Он поможет вам подобрать наиболее гармоничные сочетания оттенков.

С эффектным ожерельем

Платья без бретелек отличаются низким вырезом. Это позволит вам продемонстрировать ваше ожерелье или колье, украшенное красивыми камнями. Если вы используете яркое и эффектное ювелирное изделие, то выбирайте платье нейтрального цвета, например, черного. Ваш наряд не должен отвлекать внимания от украшения.

Чтобы создать особо торжественный образ, украсьте руки кольцами и браслетами, которые соответствуют шейному украшению по цвету и стилю.

Заключение

Платья без бретелек выглядят очень женственно и изящно. Они открывают плечи и зону декольте, подчеркивая лучшие черты вашего облика. Вы сможете создать любой образ – от гламурного до минималистичного, если добавите к наряду подходящие украшения и аксессуары.