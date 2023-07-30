Мнение: Масс Эффект: Андромеда

Прошёл по совету читателей последний Масс Эффект, который так сильно ругали после выхода. Впечатления смешанные, как после выезда на природу в хорошей компании, но с муравьями и дождём. С одной стороны, игра отличная — разработчики с дизайнерами прямо молодцы. С другой стороны, игра строго 18+. Столь назойливой пропаганды повесточки я за свою 40-летнюю карьеру игрока ещё не видел.

Раньше я предполагал, что хуже, чем в Одиссее Ассасина сделать уже нельзя (ссылка). Я ошибся. Одиссея Ассасина по сравнению с Масс Эффектом — это как журнал Мурзилка по сравнению с Вестником Радуги. Биовару повезло, что наши депутаты плохо разбираются в компьютерных играх, иначе создателей Масс Эффекта уже забанили бы на территории России полностью, до третьего рукопожатия.

Начнём с механизма создания лиц, за который Андромеду так ругали на старте, несколько лет назад. В игре 1200 говорящих персонажей и очень много диалогов, поэтому разработчики придумали славную штуку: кинематографичные сценки бесед, когда камера переключается с ракурса на ракурс, показывая собеседников крупным планом с интересных глазу углов. Так как вручную проработать все движения невозможно, движения губ и прочую мимику автоматизировали, чтобы компьютер показывал всё на лету, синхронизируясь при этом с озвучкой на разных языках. При этом аниматоры попали в так называемую «зловещую долину»: получилось слишком реалистично, из-за чего наш мозг видит на экране не мультяшных персонажей, а больных людей, которые выглядят немного неправильно. Поэтому иногда анимация в Андромеде производит странное впечатление. После выхода игры даже появился мем «моё лицо устало» (ссылка).

Выше я изложил официальное, политкорректное объяснение проблемы с лицами в Андромеде, вот тут эта версия изложена подробнее (ссылка). Неофициальная версия была другой — руководить отделом анимации якобы поставили некую молодую косплейщицу, которая всё и запорола, из-за чего герои в игре выглядят хуже, чем в предыдущей серии, хотя та и вышла на 5 лет раньше.

На мой взгляд, обе версии ошибочны. Главная проблема не в аниматорах — они свою зарплату отработали полностью, на современной видеокарте и в 4k Андромеда выглядит на пятёрку. Главная проблема в повесточке, всё портит именно она.

Масс Эффект — это космическая опера про ближайшее будущее человечества. В первых трёх частях сериала всё было по законам жанра: мужественные и решительные мужчины с квадратными челюстями, женственные женщины с характерной манящей походкой, вот всё как в американских комиксах в про супергероев или, если угодно, как в саркастическом фильме «Звёздный десант» от 1997. Может быть, чуть менее утрировано, так как целевая аудитория Масс Эффекта имеет относительно высокий уровень культуры и IQ.

Классические манеры мужчин и женщин в старой западной традиции проще всего проиллюстрировать вот этим одноминутным видео, на котором некий шутник поменял местами анимации Бэтмена и Женщины-кошки (видео):

Люди — социальные животные, поэтому мы хотим видеть в героических историях не просто Лупу и Пупу, а мужчин и женщин: вот чтобы широкоплечий Бэтмен сурово молчал, мрачно шевеля своим волевым подбородком, а Женщина-кошка соблазнительно ходила вокруг и дразнила нас игривыми позами. Это необходимая приправа, без которой блюдо будет невкусным.

Биовар и раньше слегка светился голубизной, однако тотальное заражение повесточкой произошло только после выхода третьего Масс Эффекта. Поэтому Андромеда вызвала у игроков такой шок: в Масс Эффект 3 всё было ещё нормально, с мужчинами типа Терминатора и женщинами типа Сары Коннор, а в Андромеде произошёл фазовый переход: лица персонажей стали полностью бесполыми, даже с лёгкими признаками умственной отсталости. Все классические актёрские амплуа — герой-любовник, инженю, гранд-кокет — заменили на образ толстой пробуждённой студентки с митинга против Трампа, боящейся мужчин и ненавидящей саму себя.

В начале игры Андромеда предложила мне выбрать внешность своего персонажа, первопроходца Райдера. Мне пришлось изрядно постараться, меняя пропорции лицевых костей и подбирая подходящие усы: по умолчанию получался не боевой командир, храбро стреляющий в инопланетную нечисть, а эдакий сладкий соевый пирожок, румяный и пугливый бабушкин внук.

Аналогичным образом скрутили в ноль шкалы женственности — на всю игру не было ни одного классически смазливого личика, ни одной вызывающей юбки, ни одного интересного декольте: вот как будто реально игру делали для инопланетян… Жанры существуют в человеческой культуре не просто так. В космической опере уровень женственности-мужественности должен быть установлен примерно на 90% от порнофильма, только без обнажёнки и прочей физиологии. В противном случае получается какой-то артхаус: типа вестерна, в котором ковбои сидят перед барбершопом безоружными, пьют смузи и играют в настольные игры.

Однако если вы думаете, что игру можно смело рекомендовать школьникам, вы плохо знаете комиссаров толерантности. Убрав классические «гендерные роли», они добавили в Андромеду лошадиные дозы межрасовой и однополой любви.

Для понимания глубины проблемы: в команде корабля, который является домом и базой для главного героя, всего лишь три белых персонажа. Корабельный механик является классическим заднеприводным, который ведёт себя как Бэтмен из видео, которое я прикрепил выше. Из женщин нам предлагают на выбор боевую лошадь с характерной скромной внешностью и более яркую сторонницу однополой любви, которая при этом иногда повторяет сценки из «Зелёного Слоника» с поеданием разной несъедобной дряни.

Таким образом, если вы играете за героя-мужчину, вам оставили ровно один вариант белой гетеросексуальной пары, чисто для галочки. Если вы играете за героя-женщину, вариантов на корабле у вас вообще нет: или белая пилотесса, или инопланетяне, или, например, негр.

Полагаю, излишне упоминать, что на всём огромном ковчеге — а в Андромеду летит среди представителей прочих рас 20 тысяч людей — нет ни одной церкви. Иногда в диалогах члены экипажа упоминают религию, но в таком ключе, что лучше бы не упоминали вовсе. Христианство у руководства Биовара явно не в почёте, эти ребята предпочитают радужные утехи и БЛМ…

Впрочем, кое-где сценаристы перемудрили: или сознательно, в качестве «фиги в кармане», или случайно. Во-первых, отец нашего героя по каким-то причинам показан настоящим мужчиной — типа героев Шварценеггера или Сталлоне. Всякие толерантные персонажи выглядят потом на его фоне слабыми истеричками, так как сравнение совершенно не в их пользу. Если мы спросим пожилого инструктора автошколы, полного сарказма и предрассудков, как он представляет себе женщину-начальницу, мы получим довольно точное описание некоторых руководительниц из Андромеды.

Во-вторых, сценаристам задали столь высокую планку по содомии, что они вынуждены были сделать своих многочисленных гоминидов не только доступными, но и навязчивыми. Если наш герой говорит, допустим, с гетеросексуальной десантницей, то они обсуждают боевое задание, садоводство, общих знакомых, тому подобные нейтральные темы. Если же идёт диалог с гомункулом, то тот разве что коленку собеседнику не щупает, пытаясь всячески намекнуть, что уже созрел для совместного греха.

Вы будете смеяться, но голубое лобби даже возмутилось после выхода игры: «А чего это вы показали нас такими прилипчивыми, эмоциональными и не вполне здоровыми на голову?».

И действительно: руководить этой командой пориджей было непросто. Ещё раз — речь идёт про космическую оперу, так что мы ожидаем увидеть на палубах своей пиратской шхуны весёлых и свирепых бойцов в тельняшках, с пистолетами на поясе и с огромными тесаками в руках. В игре, однако, ваши бойцы постоянно предаются какой-то дурной рефлексии, ноют про важность укрепления межрасовых отношений и транслируют тому подобную повесточную чушь. Играть не мешало, но слегка раздражало: вот как если бы Рафаэлю Сабатини пришло в голову разбавить авантюрную историю Капитана Блада лирическими слюнями из плохого женского романа.

Теперь о том, почему в рейтинге вредоносности я поставил Андромеду выше Одиссеи Ассасина, в которой радугой тоже переливается каждый второй персонаж. Я не люблю спойлерить, но тут сделаю небольшое исключение, чтобы вы могли оценили подлость разработчиков самостоятельно. Сцена сугубо побочная, так что сколько-нибудь важных деталей сюжета я не раскрою.

Представьте, главарь крупной банды устраивает вечеринку. Вы с другом приглашены: вы не бандит, но главарь нужен вам, чтобы решить кое-какие важные проблемы. В какой-то момент ваш друг исчезает, вы идёте его искать и находите в подсобке, где он роется в вещах главаря банды. Внезапно вы слышите шаги. Ситуация критическая: вас с другом вот-вот застанут за воровством, последствия чего могут быть самыми неприятными. К этому моменту вы уже играете много часов, вжились в роль своего персонажа и потому ощущаете вполне реальный испуг.

Тут сценаристы запускают таймер и дают вам три секунды на выбор. Или не делать ничего, что приведёт или к опасной перестрелке, или к провалу очень важной миссии. Или… поцеловать взасос вашего извращённого друга, чтобы сделать вид, будто вы просто парочка голубков, не дотерпевшая со своей похотью до каюты.

Полагаю, комментарии излишни. Если вы думаете, что я преувеличил, вот фрагмент из игры — на английском, но там всё понятно из без перевода (видео). Кстати, для обучения английскому игра очень хороша, так как разговоров в игре много, при этом субтитры идут на русском, а озвучка — на английском. Да, я понимаю, что США сейчас наш враг и, хуже того, что Американский мир уже разваливается на части. Однако пренебрегать английским не стоит: это международный язык, лингва франка, который ещё очень долго останется таковым.

Так вот, про сцену на складе. Представляю, как её добавили в игру:

— Господин комиссар, мы сделали всё возможное, теперь Андромеда гейская на 100%.

— И всё-таки ещё недостаточно гейская. Неужели это всё, на что вы способны, мистер главный сценарист? Мне вас рекомендовали совсем в другом ключе…

— Прошу прощения, господин комиссар! Сделаем лучше, господин комиссар!

Впрочем, не всё так плохо — во всяком случае, если игрок достаточно твёрд в своей традиционности и раз за разом выбирает вариант «Нет», вот как в известном меме с советского плаката (ссылка). Хуже, что романтику с инопланетянами тоже испортили.

Новая раса, ангара, довольно страшная на вид, имеет слишком своеобразную внешность для человеческого глаза. Турианки всегда были на любителя. Остаются азари — предмет юношеских грёз для целого поколения любителей компьютерных игр — но по ним-то как раз повесточка и проехалась тяжелее всего. Красавиц азари модифицировали по тому же принципу, по которому выбирают моделей для рекламы дамских товаров: их сделали менее привлекательными, чтобы мужчины на них не облизывались, а женщины не чувствовали в них опасных конкуренток. Более конкретно, в Андромеде им подкрутили челюсти и скулы, а также добавили ненужного пигмента на лицо. В целом, вроде бы, удоволетворительно… но восхищённых вздохов, как в предыдущих сериях Масс Эффекта, раса азари у мужчин-людей больше вызывать не будет.

Грустно, конечно, что усилия разработчиков направили на ухудшение и выхолащивание хорошей игры. На мой взгляд, лучше бы они расширили список возможных кандидатов для романтических отношений. А то получается нелогично: почему, например, заниматься любовью с азари и с ангара можно, а с кеттами и кроганами — нельзя?

Печально наблюдать, во что деградировала великая американская игровая культура: ещё сильная, но уже неизлечимо больная. Но, с другой стороны, западное безумие открывает дорогу русским и китайцам. В том же Атомном Сердце, например, повесточки почти нет.

Кстати, раз уж мы заговорили про Атомное Сердце, компьютерные компаньоны главных героев очень похожи по манере общения: не удивлюсь, если разработчики Атомного Сердца вдохновлялись именно Андромедой, и даже не удивлюсь, если реальные компьютерные помощники в нашем реальном будущем, какие-нибудь ЖПТ-14, тоже будут вести себя именно так.

Как я уже несколько раз упомянул, Андромеда — испорченный, но очень мощный проект. Я был готов мириться с его недостатками, и потому прошёл игру до конца, получив массу удовольствия в процессе.

Главное в игре, конечно, это атмосфера дальнего космоса — полёт в другую галактику на огромном корабле. Не могу сказать, что космические корабли в Андромеде устроены реалистично, так как человечество ещё не достигло нужного уровня технологий, однако зато могу сказать, что корабли устроены красиво и толково. «Буря», главный корабль нашего героя с экипажем на 10 человек, просто великолепна: я бы хотел иметь такую космическую яхту в реальной жизни. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы изучить расположение всех кают и отсеков, но ближе к концу игры банальное перемещение из конца в конец корабля доставляло мне эстетическое удовольствие.

Впрочем, возможно, путешествия могут выглядеть в будущем совсем иначе. К примеру, новое исследование показывает, что в нашей галактике примерно триллион планет-изгоев — не привязанных гравитацией ни к одной звезде, а просто движущихся почти по прямой в глубинах дальнего космоса (ссылка). Если населить такую планету колонистами, получится славный ковчег. Летишь себе через галактику, соседей нет, термояд или антиматерия дают достаточно энергии для любых нужд. А если пролетаешь в ходе своего бесконечного путешествия мимо какой-нибудь звезды, можно отправить туда колонистов, чтобы очередную звёздную систему заселить…

Похожий сюжет был в китайском фильме «Блуждающая Земля», снятом, в свою очередь, по старому фантастическому рассказу. Действие фильма тоже разворачивается в будущем, и общая эстетика весьма похожа на то, что игрокам показали в Андромеде. Бюджет фильма также был огромен, на спецэффектах не экономили.

Однако компьютерная игра — это всё же совершенно другой уровень погружения. Мне сложно описать то светлое чувство путешествия в другой мир, которое охватывает игрока, когда тот вплавляется в хорошую игру про космос или, например, про средние века, или про какой-нибудь ещё другой мир. Андромеду я прошёл ещё в четверг, но до сих пор я периодически останавливаюсь и улыбаюсь, лениво размышляя о том, что было бы здорово увидеть всё это своими глазами… или, лучше, в следующей компьютерной игре. Романтика дальнего космоса — это здорово, но я бы хотел встретить высокоразвитых инопланетян разве что в виде покрытых пылью руин. Я за мир в галактике и всё такое, но уж очень история человечества показательна. Если мы вступим в контакт с инопланетянами, опережающими нас хотя бы на 500 лет, мы вполне можем вскоре обнаружить себя в положении американских индейцев.

Многие думали, что следующей большой игрой про космос станет Старфилд — как его называют, «космический великан». Лично у меня плохие предчувствия по его поводу, и не только из-за сервильной русофобии «Беседы». В Андромеде пять с половиной больших планет, и каждая из них прорисована идеально: они совершенно непохожи друг на друга, имеют свою флору и фауну и густо заставлены точками квестов. Сценаристы в Андромеде вообще молодцы: если бы не радужные комиссары, они могли бы сделать настоящий, не испорченный толерантностью шедевр.

Особенно мне понравилась снежная планета, Воелд. Забавно, конечно, что первопроходец начинает страшно мёрзнуть уже при жалких минус 40, а умеренные минус 50 быстро истощают ресурсы его скафандра, но я понимаю, таковы условности игры. А вот человеческая база в снегах выглядит очень уютно: прямо хочется пройти через шлюз в реальной жизни, повесить пуховик на спинку стула и сесть с чашкой горячего чая у панорамного окна.

Вначале я решил было, что человеческие конструкции выглядят не слишком-то реалистично: они большие, неэкономичные, с огромными стёклами. По ходу игры, однако, я осознал, что при должном уровне технологий так и должно быть. Наши морские контейнеры, из которых в сложнодоступных местах делают из экономии бытовки, тоже должны казаться жителям прошлых веков чем-то красивым и крутым.

Так вот, в Старфилде нам обещают уже тысячи разных планет. Технически наклепать их несложно, ещё в спектрумовской элите звёздные карты были довольно объёмны. Однако живых дизайнеров и сценаристов на эти тысячи планет совершенно точно не хватит, так что планеты будут, вероятно, бездушными и похожими друг на друга. Пока к разработке игровых миров не привлекут полноценный ИИ — не современный нам ЖПТ-4, а что-то более продвинутое — все эти истории про «тысячи уникальных миров» останутся дурной рекламой. Мир № 811 не будет отличаться от мира № 812 почти ничем.

Вернёмся к недостаткам Андромеды. Если сценаристы с дизайнерами большие молодцы, то гейм-дизайнер, получив плохое наследство от предыдущих частей, не смог улучшить его.

К примеру, дерево технологий выглядит так: у вас есть куча однотипного оружия типа «пистолет Абырвалг I», «пистолет Главрыба I» и «пистолет Валгабыр I». По мере роста уровней вы можете разработать новое оружие: пистолет «Абырвалг II». Потом «Абырвалг III» и так далее, вплоть до «Абырвалг VIII», из которого я на финише стрелял в главгада.

Подобное «разнообразие» вызывало справедливое раздражение у игроков ещё в 1970-х, когда индустрия стонала под цунами шлаковых однотипных игр. А ведь альтернативы тоже давно известны: можно было просто посмотреть, как всё сделано в Икс-Ком Апокалипсис 1999 года, например, или в огромном количестве других нормальных игр. Но нет, мы не будем придумывать ветвистое дерево из 100 по-настоящему разных технологий: мы лучше сделаем один-единственный набор оружия и доспехов, а потом предложим игроку раскрасить его в 5000 разных цветов. Пять тысяч — это ведь разнообразнее, чем 100, верно?

Если бы приставочные игры не страдали от этой болезни ложного разнообразия много лет, я бы предположил, что и тут проблема в повесточке, когда по-настоящему разных мужчин и женщин пытаются заменить на гомогенных первертов, которые формально отличаются от друга своими 73-мя полами, но на самом деле похожи один на другого, как подгнившие картофелины из затопленного подвала.

Мне кажется, что главная проблема игр типа Масс Эффект заключается в том, что их адаптируют под приставки. Нормальное дерево технологий, нормальный крафт и тому подобное требуют от игрока двух вещей:

1. Готовности думать.

2. Наличия клавиатуры и мыши.

У владельцев приставок нет ни того, ни другого. Это накладывает на игры серьёзные ограничения: размечать план базы или наводить порядок на складе при помощи джойстика — это как клеить обои через замочную скважину, долго и неудобно. Уверен, что можно найти компромисс, то есть и удовлетворить приставочников, и сделать хорошо. Но большая часть разработчиков игр предпочитает не заморачиваться: заменяет разнообразие игрового мира разнообразием цветных скинов.

Мне это напоминает одну старую игру про управление автозаводом — там была зеркальная проблема. Бизнес-часть со строительством цехов и дизайном новых моделей прямо-таки опередила своё время, я испытывал огромное удовольствие, проектируя автомобили по технологиям 1910-х годов. Однако во время выездов на испытательный полигон аж слёзы наворачивались на глаза — до того неудобно было крутить руль. Создатели той игры, видимо, решили, что их целевая аудитория — казуальные игроки, которые умеют работать с бухгалтерскими отчётами, но не способны давить на кнопки на клавиатуре. Поэтому машина на полигоне управлялась… мышкой. Мышь влево — руль крутится влево. Мышь право — руль крутится вправо. И это в эпоху, когда на компьютерах было уже полно нормальных гонок, таких как Нид Фор Спид!

Впрочем, всё это тема для отдельного большого разговора. Пока что отмечу, что модных «активностей» в Андромеде полно, и все они плохи. Сбор ресурсов, орбитальное исследование необитаемых планет, управление закадровыми боевыми отрядами, квесты типа «собери 10 образцов минералов» или «найди выход из лабиринта с кнопками», головоломки типа судоку, сетевая игра… всё это есть, и всё это сделано для галочки, без души. Если бы я отвечал за разработку, я бы вычеркнул подобное безжалостно: не можешь сделать хорошо — не делай никак. Какое удовольствие апгрейдить свой «Задоразрыватель V» в «Задоразрыватель VI», затрачивая на это какие-то притянутые за уши ресурсы, которые ты даже не считаешь, так как их слишком много, и они слишком похожи друг на друга? Лучше бы дали Ветре веер квестов, в ходе которых она доставала бы нам через свои связи запчасти или станки для изготовления по-настоящему уникального снаряжения: вот как в старом добром Мастер оф Мейджик из 1994.

Вместо подведения итога ещё раз похвалю сценаристов. В наивных книгах и фильмах разные расы или страны всегда действуют заодно, единым кулаком, как в фильмах Лени Рифеншталь. В реальной жизни так не бывает: внутри сообществ всегда есть более мелкие группы и фракции, есть оппозиция, есть патриоты и предатели, есть сомневающиеся и так далее.

В Андромеде именно так: все тянут одеяло на себя, все ссорятся и мирятся друг с другом, а наш герой при помощи своей маленькой квир-коммуны пытается объединить этот разномастный клубок против общего врага.

Полагаю, так славно получилось именно потому, что над игрой работала целая команда. Писатель-одиночка, как бы талантлив он ни был, чисто физически не способен проработать свою вселенную достаточно глубоко. «Гиперион» не случайно стал классикой жанра: над ним работал коллектив. Тут как в шахматах: несколько перворазрядников, объединившись перед доской, могут обыграть чемпиона мира.

Так что, если вы чувствуете себя достаточно 18+, игру рекомендую. Ставить высокий уровень сложности, чтобы глубоко вникать в механику боёв и предметов, я бы не стал: ничего выдающегося в механике Масс Эффекта нет. А вот пройти игру для сюжета однозначно стоит. Читатели, которые советовали мне Андромеду, не обманули: это лучшая игра из всех четырёх.

PS. При первом запуске игра была пересвечена, очень яркой. Я отключил HDR, выбрав Dolby, и всё стало нормально. Вид от первого лица поставить через мод можно, но совершенно не нужно, даже не тратьте время. Игра рассчитана на вид от третьего лица, при этом очень быстро вы к нему привыкнете и перестанете чувствовать дискомфорт.