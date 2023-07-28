Кожаный тренч станет главным трендом осеннего сезона 2023: как сегодня носить наряд родом из 90-х

За последние пару сезонов мы видели множество модных трендов 90-х, а с началом осени-2023, вероятно, увидим еще больше. Одна из тенденций, которая в настоящее время формируется, чтобы диктовать наши осенние гардеробы, — это классические кожаные тренчи. В то время как плащ цвета хаки является обязательным элементом любого осеннего сезона, кожаный плащ добавит вашему образу более дерзкую, но утонченную нотку.

Замена трикотажа или атласа кожей делает ваш гардероб более стильным. Плюс ко всему кожаные вещи хороши тем, что сохраняют тепло. Кожаный плащ не только практичен, но и является воплощением уличного стиля. Хотя черный — самый популярный цвет как для верхней одежды, вы можете выбрать кожаный тренч различных оттенков, принтов и отделки.

Легендарный черный кожаный тренч

Если вы когда-нибудь видели кожаный плащ, скорее всего, он был черного цвета. Черные кожаные плащи — такая же классика осенью, как и обычные плащи цвета хаки. Черная кожаная вещь — это шикарно и утонченно, и вы можете носить ее вместе с любыми другими вещами. Эта универсальная одежда хорошо работает независимо от того, какой стиль вы выберете.

Металлизированная кожа

Если наступает осень, это не означает, что вы не можете добавить немного блеска в свою верхнюю одежду. Металлизированный кожаный тренч — идеальное блестящее дополнение к вашему гардеробу. Металлизированное кожаное пальто идеально сочетается с металлизированными брюками. Оно выглядит шикарно и современно, но в то же время является модным акцентом. Нет необходимости придерживаться исключительно темных и приглушенных тонов, когда наступают холода; добавьте немного ретро-шарма своему пальто с металлической кожей.

Кожаный плащ в стиле барбикор

Поскольку модная тенденция барбикор не выйдет из моды в ближайшее время, будет справедливо подготовиться к осеннему сезону Барби. Розовый кожаный плащ сочетает в себе женственность и элегантность. Для тех, кто хочет добавить что-то яркое и воздушное в свой гардероб, розовый кожаный плащ станет отличным дополнением к сезону, который, как правило, насыщен более темными нейтральными оттенками.

Пальто веселых расцветок

Помимо розового, этот тренч из 90-х может стать актуальным и в других насыщенных оттенках. Поскольку мода на одежду с дофамином все еще актуальна, будьте готовы увидеть яркие цвета осенью. Преимущество этих ярких кожаных плащей — это то, что они могут сочетаться с любым стилем или нарядом. Даже если вы придерживаетесь нейтрального или минималистичного образа, яркий плащ может добавить идеальное количество цвета в ваш лук.

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Тренч с кожаными акцентами

Вместо полностью кожаного плаща выберите изделие с вставками из такого материала. Несмотря на то, что эти уникальные изменения изменяют традиционный кожаный тренч, они привносят новое измерение, сохраняя при этом суть стиля. Такие изделия также менее распространены, чем полностью кожаные тренчи. Поэтому у вас будет шанс выделиться из толпы, презентовав лук, который не является мейнстримом.

Осенние оттенки

Землистые тона и нейтральные оттенки являются основными для осеннего сезона, что позволяет легко сочетать их друг с другом. Использование этих типичных осенних цветов также гарантирует, что ваше кожаное пальто останется в тренде на долгие годы. Эти классические оттенки могут быть более насыщенными, чем ваш типичный черный кожаный плащ, но они по-прежнему вне времени и считаются нестареющей классикой.

Тренч с принтом

Если вы хотите выйти из зоны комфорта, но не знаете, с чего начать, поищите кожаный тренч со змеиным принтом, в клетку или под гепарда. Хотя эти принты делают одежду менее классической, они превратят ваш плащ из простого в эффектный.