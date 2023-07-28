 

WormGPT: Новый криминальный чат-бот угрожает безопасности пользователей

28.07.2023, 8:17, Разное
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Появился «криминальный» аналог чат-бота ChatGPT, получивший популярность в преступных кругах и вызывающий серьезные опасения у экспертов. Новый бот, названный WormGPT, основан на больших языковых моделях и способен автоматизировать хакерские операции, включая создание вредоносного программного обеспечения (ПО) и кражу данных.

Эксперты предупреждают о возможности использования WormGPT злоумышленниками для организации фишинговых кампаний и компрометации деловой электронной почты. Бот не имеет моральных ограничений и может предоставить опасную информацию, включая написание кода для кражи логин-паролей.

Уже сейчас в РФ обсуждаются использование WormGPT на теневых форумах, и некоторые пользователи тестируют его возможности. Эксперты считают, что «криминальные» аналоги чат-ботов значительно облегчают разработку мошеннических инструментов и усложняют процесс обнаружения их деятельности. Создание таких «криминальных» моделей на базе вредоносного ПО позволяет им учиться на новых угрозах и обходить механизмы безопасности, представляя реальную опасность для пользователей.


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