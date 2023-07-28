Рупор кремлевской пропаганды: Африка стала жить в 14 раз хуже “золотого миллиарда” после разрушения соцлагеря
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Африка стала жить в 14 раз хуже "золотого миллиарда" после разрушения соцлагеря
Среднедушевой ВВП по ППС в странах Черной Африки (южнее Сахары) составил в 2022 г. $4620, что оказалось в 13,6 раз меньше, чем в странах "золотого миллиарда" ($62 925). Благосостояние не растет уже почти 10 лет, зато все это время увеличивалось неравенство с Западом по уровню жизни, подсчитало "Равенство" по данным МВФ. В 1980 г. разница была 8,2 раза.
На этом фоне обостряется проблема голода. Если в 2010 г. доля недоедающих была 17,6% населения (150 млн), то к 2022 г. она стала 22,5% (262 млн), по данным (https://www.fao.org/3/cc3017en/online/state-food-security-and-nutrition-2023/food-security-nutrition-indicators.html) ФАО.
За период с 1989 г. по 2022 г. душевой ВВП по ППС в Черной Африке прирос на 28%. На Западе увеличили свое благосостояние на 59%.
Такой же прирост оказался и у РФ (27%). Если в 1989 г. ВВП развитых стран на 52% превышал тот, что был в РСФСР, то к концу 90-х разница стала трехкратной. Сейчас она 89%.
Иными словами, РФ, как и Африка, примерно в 2 раза отставала по темпам роста от Запада. Это следствие неэквивалентного обмена между центром и периферией мирового капитализма, в сторону которой мы дрейфовали в результате разрушения СССР.
В условиях санкций Россия активнее налаживает связи с Африкой. Так, 2023 г. может оказаться рекордным по поставкам зерна: за 1 пг 2023 г. уже отправлено 10 млн т (в 2022 г. – 11,5).
2010 – 6,3
2018 – 20,6
2019 – 13,1
2020 – 16,8
2021 – 12,9
2022 – 11,5
2023, 1 пг – 10
Крупнейшими торговыми партнерами России в Африке являются Алжир и Египет, которые активно закупают у нас, помимо зерна, минеральное сырье и оружие. РФ при этом мало что покупает.
Товарооборот РФ в 2021 г., $млрд
🇩🇿 Алжир – 3,0
🇪🇬 Египет – 2,9
🇲🇦 Марокко – 2,2
🇳🇬 Нигерия – 2,1
🇿🇦 ЮАР – 1,0
Алжир и ЮАР названы одними из основных союзников (https://t.me/regnum_na/43564) РФ. На стартовавший форум Россия-Африка приехали делегации 49 из 54 стран континента, в т.ч. 27 (https://www.rbc.ru/politics/25/07/2023/64bfd8299a7947358f18288b) глав государств или правительств.
В 2022 г. товарооборот РФ с Африкой достиг $18 млрд. Примерно такой объем долгов ($20 млрд) власти недавно списали африканцам, заявлял (https://www.kommersant.ru/doc/5887336) президент.
https://t.me/ravenstvomedia/235 – цинк
Еще одно доказательство, что социализм перспективнее капитализма, особенно для эксплуатируемых стран.
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Источник: Colonel Cassad
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