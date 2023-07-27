«Зенит» продал лучшего бомбардира РПЛ за рекордные деньги

Питерский «Зенит» стал не только чемпионом России по футболу, но и обновил свой показатель по рекордной продаже футболиста в другой клуб.

Одной из главных новостей в российском футболе во время летнего межсезонья стал трансфер лучшего бомбардира прошлой кампании – бразильца Малкома из «Зенита», в клуб «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. С одной стороны – игрок переходит в довольно «экзотический» чемпионат, ведь саудовское первенство вряд ли входит в список наиболее престижных в мире. С другой – ни бразилец, ни «Зенит» не смогли отказать «Аль-Хилалю», ведь «шейхи» предложили и Малкому, и его теперь уже бывшей команде огромные деньги. Как привыкли делать это летом 2023-го года.

По официальной информации, озвученной спортивным директором «Зенита», питерцы получат за Малкома 60 миллионов евро. И это рекордная продажа в истории российского футбола. И, к слову, пока что рекордная покупка клубом из Саудовской Аравии. Хотя есть подозрение, что до конца летнего трансферного окна достижение будет превзойдено.

Потеря ли Малком для «Зенита»? Безусловно. Однако не настолько важная, чтобы эксперты перестали сомневаться в том, что питерцам по силам вновь стать чемпионами в Премьер-лиге. Например, такого мнения придерживаются аналитики известной компании Пари, в линии которой всегда есть актуальные котировки на российский футбол. И если открыть Пари официальный сайт и отыскать там коэффициенты на будущего чемпиона РПЛ, то выяснится, что «Зенит», даже после продажи Малкома, все равно остается фаворитом с большим отрывом в показателях вероятности успеха. Он у «сине-бело-голубых» превышает 71% шансов на данный момент.

Для сравнения, главный конкурент «зенитовцев», московский «Спартак», пока что имеет лишь 16.5% шансов на то, чтобы прервать 5-летнюю гегемонию питерцев в чемпионате. А идущим третьим в списке фаворитов столичный ЦСКА – и того меньше. Те поклонники «Армейцев», которые уже нашли котировки на чемпионство любимой команды в мобильном приложении Пари, подробнее о котором можно узнать здесь , заметили, что на данный момент шансы ЦСКА оценены лишь в 12.5% вероятности.

Возвращаясь к трансферным рекордам российского футбола, стоит заметить, что продажей Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро «Зенит» побил свое же предыдущее максимальное достижение по «выручке» за футболиста. Оно датировано июлем 2016-го года – именно тогда другой «зенитовский» бразилец Халк перебрался в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Любопытно, что третье место в списке рекордных трансферов РПЛ занимает также игрок питерской команды. Речь об аргентинце Леандро Паредесе, которого «Зенит» продал во французский «Пари Сен-Жермен» в январе 2019-го года за 40 миллионов евро.

Так что, когда скептики вспоминают о том, что чемпионы России из Питера любят «жить на широкую ногу» в плане дорогостоящих покупок и трансферов звездных игроков, стоит признать и то, что продавать руководство этого клуба также умеет и знает цену своим «главным активам».