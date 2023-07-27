«Такбир» — это о Боге, а не о революции

«Несанкционированные» массовые протесты мусульман в Москве: кто и что за ними стоит.



Митинг мусульман у Московской исторической мечети на улице Большая Татарская, из-за рейда московских полицейских в молельный дом в Котельниках. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уличный протест мусульман Москвы 21 июля стал для властей полной неожиданностью. Ничего подобного после жестко подавленных в феврале прошлого года антивоенных выступлений российская столица не видела. Несколько сотен мусульман неорганизованными группами двигались после пятничной молитвы в районе Исторической мечети (около станций метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая») и скандировали «Такбир — Аллаху Акбар!». ОМОНа либо Росгвардии рядом замечено не было, разгонов и задержаний не производилось. А между прочим, протестующие проходили мимо значимого для РПЦ собора св. Климента…

Провластные блогеры и СМИ поспешили назвать случившееся «подрывной акцией украинского ЦИПСО», инструментом которого был назначен телеграм-канал «Утро Дагестана». На украинские спецслужбы теперь принято списывать массу внутренних российских проблем. Но каковы объективные причины акции и потенциал развития этой формы протеста?

«Украинский след» мусульманского протеста

Прежде чем написать пару слов о феномене телеграм-канала «Утро Дагестана», стоит отметить, что эффективность его работы обусловлена… реакцией на канал российских пропагандистов и силовиков. Именно они наделяют особой медийностью и политическим измерением абсолютно традиционное для мусульман явление, когда, возвращаясь с пятничной молитвы, они откликаются на призыв «Такбир!» («Возвеличим!») словами «Аллаху Акбар!».

Это подобно тому, как в толпе православных, вышедших из храма, кто-то воскликнул бы: «Христос воскресе!», а ему ответили: «Воистину воскресе!» Невинное проявление православной религиозности? Но в случае с мусульманами такое воспринимается чуть ли не как призыв провозгласить Халифат.

Почему эту акцию не удастся подтянуть под ЦИПСО? Как резонно отметил администратор телеграм-канала «Утро Дагестана», если бы эту акцию организовали украинские спецслужбы, то в их интересах было бы придать ей насильственный характер, не считаясь с последствиями для участников. Но у организовавших ее мусульман были иные приоритеты — они заботились о безопасности участников акции, потому выбрали максимально безопасный формат ее проведения. Поскольку любое несанкционированное сверху общественное шевеление в современной РФ воспринимается как угроза, а исходящая от мусульман — вдвойне, акции 21 июля придали почти «вселенское» значение.

Но может ли телеграм-канал «Утро Дагестана» администрироваться с территории Украины и при этом не быть связанным со спецслужбами? Вполне. На территории Украины находятся не только сотрудники украинских спецслужб, но и представители многочисленных политических и национально-конфессиональных сообществ, в том числе перебравшиеся из России. Например, Али Чаринский и Гасан Гаджиев, ведущие популярных телеграм-каналов «ДОУ» и «Свободный Кавказ», молодые дагестанцы, которые много лет вели открытую исламскую общественно-политическую деятельность на территории России, перебрались в Украину после ареста и убийств за эту деятельность ряда их товарищей.

В отличие от администратора «Утра Дагестана», предпочитающего пока не деанонимизироваться, Чаринский и Гаджиев не скрывают ни своих лиц, ни своих целей. Их, кстати, ошибочно продолжают связывать с партией «Хизб ут-Тахрир», признанной экстремистской и запрещенной в России, членов которой кидают в колонии на запредельные сроки.

На противоположном фланге российской оппозиции в Украине — ныне широко известный Денис Капустин, который под псевдонимом White Rex организовывал в РФ спортивные турниры русских националистов.

После того, как независимые от властей объединения русских националистов были разгромлены в РФ, Капустин перебрался в Украину, где возглавил «Русский Добровольческий Корпус» (признан в РФ экстремистским и запрещен). Не только в Украину, но и в другие страны из РФ были выдавлены многие активные мусульмане, чьи сайты или телеграм-каналы продолжают вещать на своих оставшихся в стране единоверцев.

В общем, совсем не нужны иностранные спецслужбы с их спецсредствами, чтобы из-за пределов РФ взывать к народу.

Мусульманская сторона Москвы

Что же побудило сознательных участников акции 21 июля присоединиться к ней?

Только за предшествующую акции неделю силовики устроили два налета на исламские молитвенные здания — в подмосковных Котельниках и Дзержинске. Эти налеты сопровождались хамским для верующих поведением силовиков (на мусульман ведь не распространяется статья УК РФ об «оскорблении чувств верующих») — хождением в сапогах по коврам, на которых люди совершают земные поклоны, и иронией над ритуальным омовением, предшествующим молитве.

Но это, конечно, следствие, а не причина. Последняя заключается в отказе московских, да и федеральных властей признать новую реальность: Москвы как мусульманского центра РФ — города, в котором живут миллионы мусульман, в том числе сотни тысяч религиозно практикующих. Широкое распространение по Москве заведений питания, в которых продается халяльная (соответствующая требованиям ислама) еда, — наглядный индикатор этого явления. Распространение халяльной еды, питающей, очевидно, не только ее покупателей, власти и силовики охотно приняли, а вот потребность мусульман молиться Богу им до сих пор непонятна и подозрительна.

Точнее, в теории она признается: «Молитесь у себя дома, причем тихо». Однако для практикующего мусульманина обрядовая молитва (намаз, солят) обязательна пять раз в течение суток, и предписанное Кораном время совершения молитвы застает работающих, учащихся или занимающихся бизнесом верующих далеко от дома. Кроме того, по пятницам и на два больших мусульманских праздника (Ураза-Байрам и Курбан-Байрам) мусульмане собираются на коллективные молитвы.

Имеющиеся в златоглавой пять мечетей и еще несколько молелен не покрывают потребности живущих в Москве мусульман на общую молитву.

Скажем, в Праге, Братиславе или Варшаве, где доля мусульман среди всего населения в районе статистической погрешности, это их внутренняя проблема (хотя молельные центры появляются и в этих городах). А вот в Берлине или Лондоне, где мусульмане уже составляют существенную часть населения, противодействие появлению и деятельности молельных центров и мечетей породило бы противоречия общественного характера, даже социальные взрывы. Но мечети и молельные центры в них активно создаются.

Москва — в силу объективных исторических, геополитических и демографических причин — в этом отношении ближе к Берлину и Лондону, чем к Праге, Варшаве или Киеву. Мусульман в ней уже много, и по столь же объективным причинам будет становиться все больше, а потому невозможно и дальше запрещать им строить достаточное количество мечетей или молельных центров. Однако власти продолжают упорно повторять, что «коренным москвичам» существующих мечетей якобы хватает, а для мигрантов они строиться не будут.

В итоге недостающие мечети заменяют молельные центры, как это имеет место в Котельниках и Дзержинске. На что власти и силовики реагируют налетами и рейдами.

…Очевидно, что

почва для мусульманских протестов в Москве есть. И эти протесты в будущем могут происходить и не в таком виде, как сейчас, когда в толпе возвращающихся с молитвы верующих скандируются обычные религиозные декларации без каких-либо политических требований и лозунгов.

Сейчас, понятное дело, подобные шествия для мусульман в РФ невозможны, потому что они невозможны ни для кого. Но если или как только свобода собраний, шествий и слова в страну начнет возвращаться, то тогда равные права придется признать как для немусульманской части москвичей, так и для живущих в Москве мусульман.

Харун Сидоров, Александр Солдатов

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