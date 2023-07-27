Мнение: План Африки

В Петербурге открывается саммит Россия — Африка. В котором примут участие делегации 49 африканских стран. Президент России Владимир Путинтоже прилетит в Петербург. Этот самми – уже второй. Первый прошел в 2019 году в Сочи.

Тогда, в Сочи очень хорошо встретились, хорошо поговори, душевно.

Нынче, думаю, тоже хорошо поговорят. На сайте Кремлям написали: «Владимир Путин и лидеры ряда африканских государств продолжат начатую в июне в Санкт-Петербурге дискуссию о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках так называемой африканской мирной инициативы» (отсюда).

Про африканский план писал еще в июне.

«Что там в плане?

Африка предлагает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций. Африка так же предлагает «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.

Сдается мне, что этот план – утопия. Владимир Путин вряд ли примет предложение вывести войска с территорий, которые считает российскими. А без этого пункта африканский план не устраивает Владимира Зеленского. Похоже, что это тупик.

Или я чересчур пессимистичен? Не хватает мне оптимизма?»

За прошедшие полтора месяца что-нибудь изменилось? Появились основания для оптимизма? Или как? Или в Петербурге на саммите Россия — Африка участники просто встретятся, просто хорошо поговорят, полюбуются на белые ночи, приятно проведут время, достойно отдохнут на культурно-развлекательных мероприятиях программы саммита? Не более чем?

На снимках: 2019 год, Сочи,первый саммит Россия — Африка, фотографии отсюда

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