 

Мнение: План Африки

27.07.2023, 11:02, Разное
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В Петербурге открывается саммит Россия — Африка. В котором примут участие делегации 49 африканских стран. Президент России Владимир Путинтоже прилетит  в Петербург. Этот самми – уже второй. Первый прошел в 2019 году в Сочи.

Тогда, в Сочи очень хорошо встретились, хорошо поговори, душевно.

Нынче, думаю, тоже хорошо поговорят. На сайте Кремлям написали: «Владимир Путин и лидеры ряда африканских государств продолжат начатую в июне в Санкт-Петербурге дискуссию о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках так называемой африканской мирной инициативы» (отсюда).

Про африканский план писал еще в июне.

«Что там в плане?
Африка предлагает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций. Африка так же предлагает «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.
Сдается мне, что этот план – утопия. Владимир Путин вряд ли примет предложение вывести войска с территорий, которые считает российскими. А без этого пункта африканский план не устраивает Владимира Зеленского. Похоже, что это тупик.
Или я чересчур пессимистичен? Не хватает мне оптимизма?»

За прошедшие полтора месяца что-нибудь изменилось? Появились основания для оптимизма? Или как?  Или в Петербурге на саммите Россия — Африка участники просто встретятся, просто хорошо поговорят, полюбуются на белые ночи, приятно проведут время, достойно отдохнут на культурно-развлекательных мероприятиях программы саммита? Не более чем?

На снимках: 2019 год, Сочи,первый саммит Россия — Африка, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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