Рупор кремлевской пропаганды: Нигер будет свободным

В Нигере успешно завершился военный переворот.

Свергнут очередной про-французский президент Мохамед Базума. Сообщение о захвате власти зачитал полковник Амаду Абдраман, который выступал от лица армии и сил безопасности.

Власть захвачена военными, которые контролируют ключевые административные здания в столице Нигера.

Границы страны закрыты, армия предупреждает, что ответит на любое иностранное вмешательство.

В стране объявлен комендантский час, а деятельность всех гос.учреждений временно приостановлена.

США и ООН призвали срочно освободить президента Нигера.

Нигер является фактической частью останков французской неоколониальной империи в северо-западной Африке.

Именно в Нигер выводились войска из Мали, когда их попросили на выход. В Нигере находятся стратегические урановые рудники, которые крайне важны для ядерной программы Франции. Что примечательно, некоторые руководители военного мятежа имеют связи с военной хунтой в Мали, которая занимает открытую пророссийскую позицию.

В случае, если мятежники доведут переворот до конца и полностью захватят власть в стране, я бы не исключал, что через некоторое кол-во времени, в Нигере может появится ЧВК "Вагнер", а французов и отсюда попросят на выход.

Нигер будет свободным!

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