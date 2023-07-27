 

Apple представила беспроводные наушники AirPods с функцией отслеживания активности мозга и ЭКГ

27.07.2023, 10:35, Разное
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Американский гигант электроники компания Apple получила патент на инновационные беспроводные наушники AirPods, способные отслеживать биосигналы и электрическую активность мозга у пользователей. Информация о новом изобретении появилась на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.

Согласно предоставленной документации, следующее поколение наушников AirPods получит дополнительные функции благодаря наличию электродов как в корпусе наушников, так и в их наконечниках. Это позволит проводить измерения биосигналов и электрической активности мозга у пользователей.

Среди исследований, которые можно будет проводить с помощью этих наушников, указаны электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), электроокулография (ЭОГ) и электрокардиограмма (ЭКГ). Эти методы активно используются для выявления различных заболеваний головного мозга, зрения и сердца.

Согласно документам патента, активность мозга будет отслеживаться через электроды, расположенные на коже головы пользователя. В некоторых случаях предполагается, что электроды могут быть размещены внутри или вокруг наружного уха.

Также отмечается, что новые AirPods смогут автоматически выбирать подходящие электроды для измерения биосигналов в зависимости от личных параметров пользователя и способа ношения наушников.


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