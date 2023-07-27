 

Глав государств, отсутствующих на саммите «Россия – Африка», заменят студентами РУДН

27.07.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главы африканских государств, которые по различным причинам не смогли прибыть в Санкт-Петербург на ставший традиционным саммит «Россия – Африка», будут оперативно заменены африканскими студентами, обучающимися в российских вузах – приоритет отдадут слушателям РУДН, МГИМО и МГУ.

Санкции против России– Это отличная инициатива. Будущие дипломаты и не только смогут посидеть за одним столом с Путиным и другими сильными мира сего, – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. – У ребят был настоящий конкурс, приоритет отдавался отличникам, а вот студент из Лесото, учащийся в Рязанском мединституте, даже пропустил пары, чтобы поучаствовать в исторической встрече.

Несмотря на высокое доверие, студенты не смогут встретиться с представителями российской власти и главами государств Чёрного континента, банкет для них состоится в подвальном помещении. Также почётные гости будут лишены ведомственной охраны и кортежа, но им оплатят дорогу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика