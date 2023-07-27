Глав государств, отсутствующих на саммите «Россия – Африка», заменят студентами РУДН

Главы африканских государств, которые по различным причинам не смогли прибыть в Санкт-Петербург на ставший традиционным саммит «Россия – Африка», будут оперативно заменены африканскими студентами, обучающимися в российских вузах – приоритет отдадут слушателям РУДН, МГИМО и МГУ.

– Это отличная инициатива. Будущие дипломаты и не только смогут посидеть за одним столом с Путиным и другими сильными мира сего, – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. – У ребят был настоящий конкурс, приоритет отдавался отличникам, а вот студент из Лесото, учащийся в Рязанском мединституте, даже пропустил пары, чтобы поучаствовать в исторической встрече.

Несмотря на высокое доверие, студенты не смогут встретиться с представителями российской власти и главами государств Чёрного континента, банкет для них состоится в подвальном помещении. Также почётные гости будут лишены ведомственной охраны и кортежа, но им оплатят дорогу.

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