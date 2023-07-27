Важность витамина D в периоды плохой погоды подчеркивает врач Наталия Тананакина

Человеческий организм, способный самостоятельно вырабатывать значимый витамин D, активируется лишь при воздействии солнечных лучей на кожу. По мнению доктора Тананакиной, в условиях мрачной и дождливой погоды производство этого витамина снижается, что негативно сказывается на иммунитете. В эксклюзивном интервью для РИАМО, специалистка подчеркнула, что в периоды длительных пасмурных дней следует принимать витамин D в лекарственной форме.

“Если на улице установилась длительная серая и дождливая погода, необходимо обратить внимание на прием витамина D в виде лекарственного препарата”, – сказала кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Врач объяснила, что этот витамин играет ключевую роль в усвоении таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор, предотвращая развитие опасных заболеваний, таких как остеопороз, рак и сердечно-сосудистые недуги. Она также уточнила, что основными источниками витамина D являются продукты животного происхождения, такие как жирная рыба (треска, сельдь, лосось), яичный желток, печень, а также молочные продукты (сыр, йогурт, молоко) и грибы (шампиньоны).

“К продуктам, богатым витамином D, относятся: жирная рыба (треска, сельдь, лосось), яичный желток, печень, молочные продукты (сыр, йогурт, молоко), грибы (шампиньоны)” – поделилась своими знаниями доктор Тананакина.

Врач также добавила, что недостаток витамина D может привести к различным симптомам, таким как слабый мышечный тонус, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос, а также боли в костях и мышцах. Чтобы точно определить дефицит этого важного витамина, рекомендуется провести анализ крови.