 

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку до 5,25–5,5%

27.07.2023, 9:15, Разное
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Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приняла решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, доведя ее до уровня 5,25–5,5%. Таким образом, регулятор осуществил обещанное в июне дополнительное ужесточение монетарной политики.

В прошлом месяце глава ФРС Джером Пауэлл предупреждал об опасностях перегрева на рынке труда США и о сохранении высокой базовой инфляции. На данный момент он заявил, что перспективы повышения ставки будут рассматриваться на каждом заседании, зависеть от поступающей информации о состоянии американской экономики.

Эксперты высказывают опасения относительно рисков рецессии, которая может стать главным препятствием для дальнейшего повышения ставки. Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам июльского заседания решил увеличить ставку, при этом обозначив темпы роста деловой активности как “умеренные”, а не “скромные”, как ранее. Безработица остается на низком уровне, а инфляция, несмотря на замедление по итогам июня до 3%, остается повышенной.

По данным ISM, деловая активность также указывает на замедление, так как индекс менеджеров по закупкам снизился до 46 пунктов в июне, что ниже отметки в 50 пунктов, что сигнализирует о спаде активности. Также в июне прирост числа новых рабочих мест оказался ниже ожиданий.

Важным фактором для ФРС стал рынок труда, и глава ФРС впервые заявил, что рынок движется “к лучшему балансу”, а номинальный рост зарплат указывает на ослабление. Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам июньского заседания, предполагал повышение ставки до 5,5–5,75% в этом году и разворот политики лишь в 2024 году. Однако рынок изменил свои ожидания, включив в них повышение ставки уже в июле.


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