Финансирование науки в РФ достигло максимума за 12 лет

Исследования и разработки в РФ находятся под значительным влиянием средств бюджета, и расходы на гражданскую науку неуклонно увеличиваются с 2017 года. Анализ данных Федерального казначейства, проведенный в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, показал, что в 2022 году федеральные бюджетные ассигнования составили 631,7 млрд рублей — это самый высокий уровень с 2010 года.

Затраты в текущих ценах выросли в 1,5 раза, а в постоянных ценах — на 1,5% (по сравнению с 2018 годом +4,6%). Интересно отметить, что динамика бюджетных средств на гражданскую науку превзошла темпы роста общих расходов государства, несмотря на сложную экономическую ситуацию за последние годы.

Эксперты прогнозируют продолжение данного тренда и в 2023 году, предполагая, что при неизменном исполнении бюджета на текущий год. Планируется выделить 705,9 млрд рублей в текущих ценах на фундаментальные и прикладные исследования гражданского назначения, что составит 3,1% расходов федерального бюджета. Такое значимое финансирование данной области было установлено впервые еще в 1996 году, однако с 2013 года не удавалось достичь этой целевой отметки.

Согласно данным за 2022 год, более половины (60,9%) бюджетных ассигнований на гражданскую науку направляются на поддержку прикладных исследований. Основные направления в данной области — развитие национальной экономики (42,8% ассигнований), здравоохранение (6,9%) и образование (5,7%). Общий объем затрат на прикладные исследования в текущих ценах вырос с 155,5 млрд рублей до 384,4 млрд рублей за период с 2010 по 2022 год, однако в постоянных ценах он сократился на 5,6%. Поддержка фундаментальной науки также заметно увеличилась, а именно в 2010–2022 годах объем средств в текущих ценах вырос втрое, с 82,2 млрд до 247,3 млрд рублей, а в постоянных ценах — на 14,9%. Это привело к росту доли фундаментальных исследований в структуре затрат на науку с 34,6% до 39,1% за данный период.

Однако стоит отметить, что планируемый уровень расходов на науку на 2024–2025 годы вызывает опасения среди экспертов. Согласно прогнозам, в 2024 году ассигнования на науку составят 3,03% расходов федерального бюджета, а в 2025 году — 2,61%. В ИСИЭЗ предполагают, что такая ситуация может привести к снижению конкурентоспособности научных исследований и уменьшению их вклада в решение приоритетных государственных задач.