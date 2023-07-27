 

Марк Тишман: “Друзья говорят, что я сумасшедший психопат”

27.07.2023, 5:05, Разное
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Люди со стороны чаще всего воспринимают артиста, как спокойного, очень уравновешенного и тихого человека. По словам Марка Тишмана, именно гармонию он и транслирует в мир, хотя в душе порой может происходить совершенно иное.

Марк Тишман вспомнил случай из Лондона. Артист из-за пробок опоздал на самолет в Москву, ходил по аэропорту и судорожно пытался решить, что же делать с планами, как их перенести. Через день певец получил сообщение от узнавшего его поклонника со словами: мол, было приятно видеть в аэропорту, создаете впечатление человека в гармонии с собой.

Однако друзья Марка Тишмана считают, что он совсем другой.

“Мне друзья говорят, что я сумасшедший психопат”, – цитирует Марка Тишмана WomanHit.

По словам артиста, он с удовольствием исполнил бы роль какого-нибудь маньяка в кино. Он уверен, что тихие психопаты – самые интересные.

Образ спокойного и гармоничного человека пока не помог Марку Тишману встретить достойную спутницу жизни. Он уверен, что семья нужна каждому человеку, даже несмотря на то, что мы все приходим и уходим из этого мира в одиночестве.

“Нас, таких одиноких, здесь много, поэтому это такая дуальность всего происходящего с нами”, – говорит Тишман.


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