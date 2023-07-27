Мнение: Об отчаянном положении России… Новые унижения неизбежны?



Фото © МО РФ

За «протокольными» новостями скрывается многое…

Российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян посмотреть парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне 1950–1953 гг. Это первое посещение КНДР делегации во главе с руководителем оборонного ведомства России за постсоветское время.

Политизированный наблюдатель с лёгкостью увидит в этом укрепление аппаратных позиций того, кому ещё недавно все дружно прочили «почётную отставку». Но дело не только в этом.

Добавим ещё немного статистики. Приезд Сергея Шойгу — четвёртый визит в Северную Корею российского чиновника высокого ранга за всю нашу постсоветскую историю. А вот корейские лидеры бывали в нашей стране 14 раз в общей сложности. Причём только нынешний председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын — уже трижды. До Сергея Шойгу республику посещал только президент РФ Владимир #Путин (один раз, в 2000 году, по сути, начав нынешний этап двусторонних отношений). Также в Пхеньяне бывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (один раз) и главы МИД России Игорь Иванов (один раз) и Сергей Лавров (трижды). Подобный дисбаланс достаточно красноречиво показывает, кто «младший» партнёр, а кто «старший».

Но теперь стало не до иерархии.

Некоторые эксперты полагают, что главной целью нынешнего визита будут переговоры о закупках вооружений и поставках боеприпасов с северокорейских складов. Почти вся их номенклатура соответствует советским стандартам, а значит, вполне совместима с современной российской военной техникой.

На разных уровнях гипотезы о покупках, например, корейских снарядов высказывались ещё в прошлом году. Особенно на фоне новостей о том, как США уговаривали Южную Корею продать для нужд ВСУ немножко оружия. Но все публикации о якобы имевших место закупках боеприпасов и вооружений в КНДР неизменно опровергались российской стороной. Официально #Россия ещё в начале 2000-х присоединилась к санкциям Совбеза #ООН, запрещающим любое военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей в связи с её военной ядерной программой. Однако теперь в Минобороны России заявили, что визит Сергея Шойгу «будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами». Интересный нюанс.

При этом Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что корейские солдаты встретили делегацию России «бурными аплодисментами», выражая «боевой привет и полную поддержку» армии и народу РФ, которые для защиты суверенных прав и интересов государства, а также международной справедливости «борются против произвола и своеволия империалистов». ЦТАК также обнародовало фотографии, на которых нашу делегацию встречают не менее 950 корейских военных, а приветственные баннеры были развёрнуты не только в аэропорту Сунан, но и по всему пути следования кортежа с российской делегацией. Кроме того, вдоль дорог цепочкой выстроились военнослужащие КНА, которые приветствовали машины с гостями из России аплодисментами. Наверное, всё это — не просто дань традиционному гостеприимству.

Кроме того, чуть больше полугода назад #Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение, прерванное на два с лишним года из-за пандемии. Это означает, что логистических препятствий и транспортных барьеров между двумя странами не осталось. Первый груз, отправленный из РФ — 30 породистых лошадей. Тоже, видимо, неспроста: известно, что Ким чен Ын увлекается верховой ездой и однажды даже поднимался на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне.

Hу и ещё нюанс…

Очень интересный состав делегации российского военного ведомства.

Например, здесь по левую руку от Сергея Шойгу — замминистра обороны Алексей Криворучко, бывший гендиректор АО «Концерн «Калашников», отвечающий в министерстве за организацию военно-технического обеспечения Вооружённых сил. Вряд ли он приехал только лишь парад посмотреть…

На этом самом интересном месте, пожалуй, лучше поставить точку. Хотя западные разведки данные фото уже изучили и свои выводы сделали. Вы тоже можете сделать свои, пока это невозбранно.

А для полноты картины…

Что почувствовал Сергей Шойгу, глядя на вдвое больший, чем у себя, «иконостас» на мундире своего северокорейского коллеги?

Ещё одно унижение?

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