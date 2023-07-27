Мнение: Кто подставил Кевина Спейси



Кевин Спейси в American Beauty

Хоть одна хорошая новость посреди происходящего кровавого дурдома – сегодня (точнее уже вчера) завершился судебный процесс «Кевин Спейси против тех, кто обвинял его в домогательствах», и завершился полным триумфом великого актера!! Английские присяжные оправдали его по всем девяти «эпизодам»; а еще до этого он выиграл суд против еще одного «потерпевшего» – и, таким образом, он теперь полностью чист. Сволочи полоскали доброе имя Спейси, дважды лауреата «Оскара» «За лучшую роль», 6 лет, «отменили» его по всем фронтам, выперли из сериала «Карточный домик» и заставили за это (! – за то, что выперли) ЕГО заплатить 31 млн. долларов как бы «штрафа», сделали чуть ли не символом «развратной белой мрази из Голливуда»… и вот теперь – небольшой конфуз: как-то вдруг оказалось (причем не «вообще», а по решениям суда), что абсолютно все обвинения в адрес Спейси были ложными.

И что теперь они будут делать – извиняться?

Про мое отношение и спрашивать нет нужды: у меня есть два любимейших фильма, которые я видел один раз и не имею никакого желания пересматривать. По моей шкале это даже не «высший балл», а вообще категория «вне категорий» – поскольку это означает, что я видел эти фильмы один раз и как будто впитал их в себя целиком: они во мне живут, поют и играют, и смотреть их мне не надо, даже вредно – потому что любое внешнее воздействие может только поколебать уже установившуюся величайшую гармонию. Эти два фильма – «Красота по-американски» и «Планета Ка-Пэкс», в обоих Спейси играет главную роль. Так что не надо меня спрашивать, что я думаю про тех, кто устроил травлю Кевина Спейси…

Вообще, в случившейся жуткой несправедливости есть что-то мутное, какой-то скрытый и очень гнусный подтекст. Почему эти твари выбрали своей жертвой именно Спейси? Кому он перебежал дорогу? Кто спустил на него безмозглых идиотов обоего пола из МиТу и тому подобных организаций?



Главная борчиха с домогательствами в мире – красотка Тарана Бёрк

Интересно, что Спейси, понимая, что на него катится что-то СТРАШНОЕ, в попытке выскочить из-под колеса предпринял отчаянный шаг – в начале всех наездов вдруг сделал так называемый «каминг-аут», то есть публично признался в своей «нетрадиционной сексуальной ориентации». Спейси – умный мужик, он не без оснований рассчитывал, что, взяв членский билет «ЛГБТ-сообщества», он, во-первых, сразу избежит внимания совсем уж взбесившихся черных и прочих теток (подобных страхолюдной матери-основательницы МиТу); и, с другой стороны, вообще, возможно, выскользнет из зоны поражения – ведь травить гомосексуалистов вроде как нельзя! Начальник сказал!

Удивительно, но это вообще не сработало. Спейси продолжили травить с неослабевающим энтузиазмом, а его «каминг-аут» как будто вообще пропустили мимо ушей. Спейси оказался в положении какого-нибудь русского графа-аристократа, выправившего себе в 1937 году новые документы, показывающие происхождение из семьи потомственных рабочих-молотобойцев; новые документики следователи приняли без звука, но пытать в подвалах ВЧК продолжили так, как будто для палачей он оставался ненавистным графом. И никакие новые родственники-молотобойцы не пришли его спасать!

Еще одна загадка «дела Спейси» – собственно место: почему все ж столь успешно закончившийся суд проходил в Лондоне? Ведь Спейси – гражданин США, причем урожденный (он родился в штате Нью-Джерси). С чего вдруг Англия?! Причем это не в первый раз: помнится, не так давно там же в Лондоне судился со своей благоверной Джонни Депп, тоже урожденный американец (родился в Кентукки) – и суд, кстати, тогда проиграл.

Что им там всем, в Лондоне, медом намазано? Конечно, нам-то грех удивляться – из «наших» в Лондоне судились меж собой и Березовский с Абрамовичем, и Дерипаска с Потаниным и еще толпы российских миллиардеров помельче. Однако в России эти «суды» все ж традиционно рассматривали как своего рода национальный позор и одновременно яркое свидетельство слабости российского судопроизводства – мол, российская судебная система настолько коррумпирована, что даже олигархи предпочитают решать свои дела в каком-то там Лондоне, а не на Родине чудесной. Объяснение логичное – но можно ли его приложить и к американцам?? Или своей судебной системе американцы тоже не доверяют?

Темная история. Не стоит, наверно, даже упоминать о том, что вообще-то все «обвинения» против Спейси изначально напоминали собачий бред и не были подкреплены никакими вообще доказательствами – как, впрочем, и обвинения против Вайнштейна и прочих «белых цисгендерных мразей». Спейси был, по дедушке Крылову, виноват уж тем, что кому-то очень хотелось кушать. Но КОМУ?? И почему этот кто-то так хотел сожрать именно Спейси?

И почему в итоге этот крокодил вдруг разжал челюсти?

Возможно, его даже опять отправят играть роли, как ни в чем ни бывало. И даже главные. Будет что-то вроде истории маршала Мерецкова: арестовали, годами избивали резиновыми палками, сломали обе ноги, переломали все пальцы, требовали сознаться в работе на все иностранные разведки. Писал все время кровью – отбили почки. А потом внезапно достали из подвала, перевязали, малость подлечили, снова объявили маршалом и отправили командовать Ленинградским фронтом. Все б ничего, но на переломанных ногах было трудно стоять, а переломанными пальцами – держать карандаш, чтобы чертить на карте красные стрелы.

Боюсь, что Спейси – это сейчас такой Мерецков. 64 года, все время плачет. Жалко его очень.