В РФ запустили продажи нового иранского седана IKCO Dena+

Новые иранские седаны IKCO Dena+ поступили в продажу на российском рынке.

Автомобили произведены известной компанией Iran Khodro. Приобрести улучшенную модель станет возможным от 1,45 миллиона рублей. Под капотом иранского седана установлен 1,7-литровый бензиновый мотор с отдачей 150 л.с. Также указано, что новинка обладает шестиступенчатой автоматической трансмиссией. В автомобиле установили кондиционер, камеру заднего вида, обогрев зеркал, датчики дождя и света и круиз-контроль.

Также с июня россияне могут приобрести обновленный Iran Khodro Tara, который оценен местным дилером в 1,48 миллиона рублей.