Компания Mitsubishi представила пикап Mitsubishi L200 нового поколения

Пикап Mitsubishi L200 в актуальной генерации доступен на рынке 8 лет, однако теперь производитель готовит новое исполнение.

В частности, разработчиками будет предложена современная модификация модели, которая сможет похвастаться современным дизайном. Также в пикапе сохранят 2,4-литровый дизельный двигатель, который имеет мощность от 148 до 204 л.с. мощности. В продаже появятся комплектации, оснащенные задним или полным приводом.

Кроме того, в новом пикапе Mitsubishi L200 существенно модернизируют системы безопасности, доработают управляемость и усовершенствуют проходимость пока остальные новшества остаются засекреченными.