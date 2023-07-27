 

Компания Mitsubishi представила пикап Mitsubishi L200 нового поколения

27.07.2023, 4:40, Разное
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Пикап Mitsubishi L200 в актуальной генерации доступен на рынке 8 лет, однако теперь производитель готовит новое исполнение.

В частности, разработчиками будет предложена современная модификация модели, которая сможет похвастаться современным дизайном. Также в пикапе сохранят 2,4-литровый дизельный двигатель, который имеет мощность от 148 до 204 л.с. мощности. В продаже появятся комплектации, оснащенные задним или полным приводом.

Кроме того, в новом пикапе Mitsubishi L200 существенно модернизируют системы безопасности, доработают управляемость и усовершенствуют проходимость пока остальные новшества остаются засекреченными.


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