 

В РФ выставили на продажу редкий Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года

25.07.2023, 18:00, Разное
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Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска продают в России.

Об этом свидетельствует соответствующее объявление в известном сервисе. Особую популярность автомобиль приобрел после участия в фильме «Угнать за 60 секунд». Текущий владелец редкого экземпляра Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 запросил за транспортное средство свыше 24 млн рублей. Напомним, под капотом автомобиля установлен 7-литровый бензиновый агрегат на 340 л.с. мощности.

Маслкар разгоняется до сотни за 6,4 секунды, а его предельная скорость ограничена на уровне 220 км в час. Модель имеет дисковую тормозную систему и механическую коробку передач. Пробег продаваемого Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска составляет 369 километров за весь период с момента приобретения.


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