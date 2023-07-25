Дилеры получили первые белорусские кроссоверы BelGee X50

В Белоруссии приступили к продажам новых кроссоверов BelGee X50.

Данный автомобиль является преемником для китайской модели Geely Coolray. Основное отличие заключается в использовании нового шильдика, который указывает на принадлежность к белорусскому бренду. Кроме того, в компании ранее сообщили, что сборки транспортных средств будут использовать больше местных деталей и компонентов.

Некоторые китайские дилеры высказали версию, что новый кроссовер сможет заменить китайскую модель Geely Coolray и в России. Пока производитель не называет стоимость паркетника, однако предполагается, что он сможет существенно увеличить спрос на продукцию известной компании.