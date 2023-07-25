Диетолог Пономарева рассказала, как ускорить метаболизм

Для стимуляции обмена веществ необходимо предпринять определенные шаги, подсказывает врач-диетолог Василиса Пономарева, выступившая специальным гостем на МедикФоруме. Перед вами ряд методов, которые помогут улучшить метаболический процесс и поддержать организм в форме.

Упражнения для активации обмена веществ

Лучшим способом ускорить обмен веществ является физическая активность. Неважно, выполняете ли вы интенсивные тренировки HIIT в уютном домашнем окружении или предпочитаете расслабляющую йогу, главное – двигаться! Таким образом, вы стимулируете работу организма и активизируете метаболизм.

Управление стрессом и восстановление

Повседневная жизнь часто сопровождается стрессом, с которым сложно справиться. Однако выделение времени для себя и отдыха может сыграть важную роль в поддержании здоровья. Попробуйте уделить 15 минут в день для занятий тем, что доставляет вам удовольствие: почитайте книгу, примите теплую ванну или занимайтесь любимым хобби. Такой подход поможет расслабиться и справиться со стрессом.

Питательные продукты для здорового обмена веществ

Для поддержания оптимальной работы организма необходимо обеспечить его питательными веществами и достаточным количеством белка. Особое внимание стоит уделить качеству пищи. По словам Пономаревой, только правильное питание обеспечит вашему телу возможность работать наилучшим образом и ускорить обмен веществ.

Качественный сон и его влияние на метаболизм

Ключевое значение для поддержания здоровья и обмена веществ имеет также качественный сон. Специалисты рекомендуют спать не менее 6-8 часов каждую ночь. Особенно важно следить за качеством сна. Вот небольшой совет: употребление большого количества углеводов перед сном может негативно сказаться на качестве сна.

Свежий воздух и витамин D для активации метаболизма

Для поддержания оптимального обмена веществ необходимо выходить на свежий воздух. Врачи рекомендуют проводить не менее получаса на улице при дневном свете ежедневно. Даже в пасмурные дни тело усваивает витамин D, что совместно с физической активностью на свежем воздухе положительно влияет на метаболизм.