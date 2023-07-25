 

Диетолог Пономарева рассказала, как ускорить метаболизм

25.07.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для стимуляции обмена веществ необходимо предпринять определенные шаги, подсказывает врач-диетолог Василиса Пономарева, выступившая специальным гостем на МедикФоруме. Перед вами ряд методов, которые помогут улучшить метаболический процесс и поддержать организм в форме.

Упражнения для активации обмена веществ

Лучшим способом ускорить обмен веществ является физическая активность. Неважно, выполняете ли вы интенсивные тренировки HIIT в уютном домашнем окружении или предпочитаете расслабляющую йогу, главное – двигаться! Таким образом, вы стимулируете работу организма и активизируете метаболизм.

Управление стрессом и восстановление

Повседневная жизнь часто сопровождается стрессом, с которым сложно справиться. Однако выделение времени для себя и отдыха может сыграть важную роль в поддержании здоровья. Попробуйте уделить 15 минут в день для занятий тем, что доставляет вам удовольствие: почитайте книгу, примите теплую ванну или занимайтесь любимым хобби. Такой подход поможет расслабиться и справиться со стрессом.

Питательные продукты для здорового обмена веществ

Для поддержания оптимальной работы организма необходимо обеспечить его питательными веществами и достаточным количеством белка. Особое внимание стоит уделить качеству пищи. По словам Пономаревой, только правильное питание обеспечит вашему телу возможность работать наилучшим образом и ускорить обмен веществ.

Качественный сон и его влияние на метаболизм

Ключевое значение для поддержания здоровья и обмена веществ имеет также качественный сон. Специалисты рекомендуют спать не менее 6-8 часов каждую ночь. Особенно важно следить за качеством сна. Вот небольшой совет: употребление большого количества углеводов перед сном может негативно сказаться на качестве сна.

Свежий воздух и витамин D для активации метаболизма

Для поддержания оптимального обмена веществ необходимо выходить на свежий воздух. Врачи рекомендуют проводить не менее получаса на улице при дневном свете ежедневно. Даже в пасмурные дни тело усваивает витамин D, что совместно с физической активностью на свежем воздухе положительно влияет на метаболизм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Apple планирует представить iPhone с безрамочным экраном к 2025 году

25.07 / В приложении «Яндекс.Go» появилась опция «Таксист-носитель русского языка»

25.07 / Установлено, какое влияние электронные сигареты оказывают на здоровье

25.07 / Кардиолог Варфоломеева дала 4 совета для здоровья сердце

25.07 / Назван список продуктов, которые не стоит употреблять во время месячных

25.07 / Скандалы: Евгений Боткин был на хорошем счету у начальства

25.07 / Удобный наряд на переходный период: платье-блейзер – свежий тренд ранней осени 2023

25.07 / В Калининграде построили гигантский фреоновый бластер, который будет проделывать озоновые дыры над Европой

25.07 / Ученые нашли связь между черносливом и улучшением сердечно-сосудистого здоровья

25.07 / Клубника улучшает когнитивные функции у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика