Apple планирует представить iPhone с безрамочным экраном к 2025 году

Компания Apple намерена выпустить iPhone, оснащенный полностью безрамочным экраном, к 2025 году. Согласно информации корейского издания The Elec, она уже обратилась к поставщикам OLED-дисплеев с запросом на разработку новых типов экранов, которые будут соответствовать дизайну будущих устройств.

Источник утверждает, что Apple не собирается использовать текущие OLED-дисплеи нового поколения с незначительным закруглением по краям для достижения эффекта безрамочности. Компания считает такие экраны не надежными и способными вызвать оптические искажения. Вместо этого Apple предложила Samsung и LG Display свой план по созданию плоских дисплеев, лишенных видимых рамок.

По данным The Elec, первыми смартфонами Apple с полностью безрамочными экранами станут iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые ожидаются на рынке в 2025 году. Кроме того, эти модели будут оборудованы скрытым под экраном сканером лица Face ID, сохраняя при этом видимость селфи-камеры.

Осенью 2023 года компания Apple представит линейку смартфонов iPhone 15. Ранее сообщалось, что на новые iPhone будут повышены цены.