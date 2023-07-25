В приложении «Яндекс.Go» появилась опция «Таксист-носитель русского языка»

Агрегатор такси «Яндекс Go» добавил в мобильное приложение возможность выбрать водителя, свободно владеющего русским или английским языками.

Как рассказали в компании, новая услуга будет доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Многие жители и гости двух российских столиц часто хотят поговорить с водителем. Не все туристы владеют русским языком, такие пассажиры смогут выбрать англоговорящего таксист. А если есть желание услышать чистую русскую речь, то можно остановиться на опции шофёр-носитель русского языка», – говорится в официальном пресс-релизе «Яндекс».

Стоимость услуги составит 5% от базового тарифа, однако она может меняться, в зависимости от спроса. Как подчёркивают в компании, для получения статуса «англоговорящего водителя», таксистам будет необходимо предоставить сертификат о владении английским языком не ниже уровня С1 («Advanced»).

Статуса «носитель русского языка» будет предоставляться водителям на основании документов о среднем и высшем образовании, которые были выданы в российских учебных заведениях.

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