Установлено, какое влияние электронные сигареты оказывают на здоровье

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой ученые из Соединенных Штатов Америки изучили результаты экспериментов, посвященных воздействию электронных сигарет на здоровье.

Утверждается, что современные вейпы существенно вредят человеческому организму. Из-за их регулярного использования внутри нашего организма происходят внезапные изменения некоторых показателей гемодинамики.

На сегодняшний момент у специалистов пока недостаточно информации о долгосрочных последствиях курения электронных сигарет, так как системы вейпинга используются всего 15 лет. Будущие исследовательские работы будут направлены на изучение их воздействия.