Установлено, какое влияние электронные сигареты оказывают на здоровье
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Была проведена исследовательская работа, в ходе которой ученые из Соединенных Штатов Америки изучили результаты экспериментов, посвященных воздействию электронных сигарет на здоровье.
Утверждается, что современные вейпы существенно вредят человеческому организму. Из-за их регулярного использования внутри нашего организма происходят внезапные изменения некоторых показателей гемодинамики.
На сегодняшний момент у специалистов пока недостаточно информации о долгосрочных последствиях курения электронных сигарет, так как системы вейпинга используются всего 15 лет. Будущие исследовательские работы будут направлены на изучение их воздействия.
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