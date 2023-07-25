 

Кардиолог Варфоломеева дала 4 совета для здоровья сердце

25.07.2023, 16:25, Разное
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Стресс может сказаться на вашем сердце и сосудах, увеличивая риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности и инсульта. Согласно словам врача-кардиолога Олега Варфоломеева, за последние 10 лет число сердечно-сосудистых заболеваний возросло примерно на 17 процентов, а связанных с психическими диагнозами – на 37 процентов.

Помимо известных факторов, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, постоянный стресс становится одним из главных предотвратимых рисков для сердечно-сосудистой системы.

Чтобы справиться со стрессом и сохранить своё сердце здоровым, кардиолог Варфоломеев дал четыре ценных совета:

1. Отдыхайте без угрызений совести, когда вы чувствуете усталость. Если повседневная жизнь начинает давить, найдите время для отдыха и восстановления сил. Вам не обязательно заниматься спортом – достаточно короткой прогулки или хорошего сна.

2. Сделайте себе одолжение, если вы постоянно напряжены и чувствуете, что ссоритесь с окружающими. Найдите способы расслабиться, которые работают именно для вас. Может быть, это будут упражнения или медитация, а может быть, просто приятный вечер дома с любимым сериалом, чашкой кофе и вкусным пирожным.

3. Если вы чувствуете себя вялым и бессильным, обратите внимание на заботу о других. Помогите кому-то, окажите поддержку, и вы удивитесь, как это может положительно повлиять на ваше самочувствие.

4. Подумайте о смысле всего этого, если вам кажется, что ваши дни слишком насыщены делами и работой. Иногда полезно задуматься о том, что действительно важно и ценно для вас, и попытаться уравновесить свою жизнь.

Следуя этим советам, вы можете уменьшить влияние стресса на своё сердце и сосуды, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.


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