Успехи команд в Группе С Лиги Европы 2022/2023

В Лиге Европы довольно часто случаются отличные яркие матчи, в том числе и на групповом этапе. Но далеко не всегда квартеты поражают громкими именами участников. Именно такой была Группа С в сезоне 2022/2023. Несмотря на не самый сильный состав, эта группа подарила отличную борьбу и много хороших матчей. Кстати, сайт букмекерской компании 1xBet позволит вам делать выгодные ставки на все матчи еврокубков.

В Группу С попали команды:

«Бетис», Испания.

«Рома», Италия.

«Лудогорец», Болгария.

ХИК, Финляндия.

Самым ярким клубом тут была «Рома» под управлением Жозе Моуринью, и именно ему прочили первое место. «Бетис» — это крепкий испанский середняк, который также имел все шансы на выход в плей-офф. Болгарскому и финскому клубам же предстояло побороться за третье место. А на сайте букмекерской конторы 1xBet вы можете заключать пари на все будущие игры этих команд.

Однако розыгрыш группового этапа удивил и фанатов, и экспертов. «Бетис» показал невероятную игру и выиграл пять из шести встреч, и лишь раз сыграл вничью. Это позволило уверенно занять первое место. «Рома» сыграла хуже ожиданий – три победы, ничья и два поражения. Но этого хватило для второго места. Кстати, в перерывах между футбольными матчами всегда можно развлечься на слотах 1xbet.kg/ru/slots .

Борьбу за третье место выиграл «Лудогорец», который стал реальным конкурентом итальянской команде. Клуб дважды выиграл, сыграл вничью и трижды проиграл. До последних туров у болгарской команды были шансы опередить «Рому». Что касается ХИК, то команда оказалась самой слабой в квартете – из шести матчей пять поражений и одна ничья. Но, а на будущие достижения этого коллектива можно ставить в БК 1xBet.

Плей-офф для команд из Группы С

«Бетис» хоть и вышел из группы с первого места, не сумел показать хороших результатов в плей-офф. Уже на первой стадии – в одной восьмой – их оппонентом стал «Манчестер Юнайтед», который выиграл с общим счетом 5:1, выбив испанский клуб с турнира.

«Рома» же, хоть и заняла второе место в группе, показала отличный результат в играх на выбывание, дойдя до финала. Кстати, вы можете прогнозировать такие результаты и делать спортивные ставки 1хБет лайв . Но возвращаясь к плей-офф, на пути к финалу «Рома» обыграла «Ред Булл» Зальцбург, «Реал» Сосьедад, «Фейеноорд» и «Байер». В решающей же игре оппонентом стала «Севилья», которая неоднократно выигрывала ЛЕ. Этот опыт помог и в сезоне 2022/2023 – команды сыграли вничью в основное время, но в серии пенальти «Севилья» добыла очередной трофей.

Что касается «Лудогорца», то клуб с третьего места перешел в Лигу Конференций, где в стыковых матчах встретился с «Андерлехтом». В двухматчевом противостоянии счет был 2:2, и судьба одной восьмой решалась в серии пенальти, которую болгарский клуб проиграл. А на все будущие игры упомянутых команд можно делать спортивные ставки в лайве на сайте 1xBet.