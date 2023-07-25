 

Volkswagen представил юбилейную версию седана Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition

25.07.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая компания Volkswagen объявила о выходе юбилейной спецверсии автомобиля Volkswagen Jetta GLI.

В названии транспортного средства в названии появилась приставка 40th Anniversary Edition. Вместе с тем отличить модель можно будет по трем новым цветам кузова – Pure Grey, Pure White и Rising Blue. Выпущенный экземпляр также имеет новые боковые зеркала, решетку радиатора, стильный спойлер и увеличенные 18-дюймовые колесные диски. В салоне модели использовали качественные материалы отделки, придающие более дорогой вид.

Под капотом модели используется 2-литровый турбированный двигатель на 228 л.с. мощности. На выбор предложены комплектации с механической или роботизированной коробкой передач. Начальная цена на седан составит от 28 тысяч долларов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В РФ выставили на продажу редкий Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года

25.07 / Дилеры получили первые белорусские кроссоверы BelGee X50

25.07 / Организаторов многовато получается

25.07 / Диетолог Пономарева рассказала, как ускорить метаболизм

25.07 / Apple планирует представить iPhone с безрамочным экраном к 2025 году

25.07 / В приложении «Яндекс.Go» появилась опция «Таксист-носитель русского языка»

25.07 / Установлено, какое влияние электронные сигареты оказывают на здоровье

25.07 / Кардиолог Варфоломеева дала 4 совета для здоровья сердце

25.07 / Назван список продуктов, которые не стоит употреблять во время месячных

25.07 / Скандалы: Евгений Боткин был на хорошем счету у начальства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика