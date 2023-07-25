Volkswagen представил юбилейную версию седана Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition

Немецкая компания Volkswagen объявила о выходе юбилейной спецверсии автомобиля Volkswagen Jetta GLI.

В названии транспортного средства в названии появилась приставка 40th Anniversary Edition. Вместе с тем отличить модель можно будет по трем новым цветам кузова – Pure Grey, Pure White и Rising Blue. Выпущенный экземпляр также имеет новые боковые зеркала, решетку радиатора, стильный спойлер и увеличенные 18-дюймовые колесные диски. В салоне модели использовали качественные материалы отделки, придающие более дорогой вид.

Под капотом модели используется 2-литровый турбированный двигатель на 228 л.с. мощности. На выбор предложены комплектации с механической или роботизированной коробкой передач. Начальная цена на седан составит от 28 тысяч долларов.