«Аврора» планирует приобрести 21 новый вертолет Ми-171

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» активно ведет переговоры о покупке 21 современного вертолета Ми-171. Согласно материалам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Республику Бурятия 25 июля, компания представит результаты своей работы и планы дальнейшего развития авиапарка в Улан-Удэ.

Справка подтверждает, что флот единой дальневосточной авиакомпании насчитывает 147 воздушных судов различных типов. Однако «Аврора» стремится к модернизации и расширению флота и для этого ведет активные переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171.

На данный момент компания ведет интенсивные работы с авиастроителями для согласования облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов, а также условий контрактов с лизингодателями.

Создание единой дальневосточной авиакомпании в 2021 году стало ответом на поручение президента РФ Владимира Путина о повышении транспортной доступности и связанности территорий в Дальневосточном федеральном округе. В этот проект вошли все одиннадцать регионов округа и Минвостокразвития, а основой для консолидации региональных авиакомпаний стала «Аврора».