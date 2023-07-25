 

Мнение: Предатель, патриот или космополит?

25.07.2023, 12:15, Разное
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Коллеги! Я тут прочёл свежую статью Виктора Мараховского и хочу задать вам теперь сложную моральную задачу. Вне всякой связи с той статьёй и, конечно же, вне всякой привязки к конкретным персоналиям. События вымышлены, совпадения случайны… ну, вы меня поняли.

Итак, некий программист с зарплатой в 300 тысяч в месяц, узнав про мобилизацию, дёрнул в Армению. Снял уютную квартиру в Ереване, сидит в ней почти безвылазно, пишет код. Почти как в России, только интернет немного похуже, да вместо привычной доставки приходится ногами в магазины ходить. В таком режиме он может жить вечно, ибо что в России, что в Армении, большая часть его жизни протекает в онлайне, по ту сторону компьютерного монитора. Когда СВО закончится, программист вернётся в Россию. А если что-нибудь паче чаяния случится с Арменией, он уже заранее продумал планы «релокации» в Дубай или Ташкент.

Вместе с тем, программист считал и продолжает считать себя русским — призываться не хочет, но остаётся безусловно на стороне добра. Он полагает, что в случае призыва в армию, толку от него будет мало, ибо лишний вес, набор хронических болезней и общая неспортивность не позволят ему стать удовлетворительным мотострелком. Но чтобы таки принести пользу Родине, программист жертвует каждый месяц треть зарплаты волонтёрам, которые покупают всякое важное для зоны СВО. Жертвует не абы как, а с нездоровой педантичностью хорошего айтишника: лично изучая каждый канал, чтобы отправлять деньги только тем, кто тратит их с максимальной пользой для фронта.

Так вот. Как полагаете, где на шкале одобрения-неодобрения нам следует разместить героя моего гипотетического сюжета? Следует ли нам считать его предателем, патриотом или космополитом?

Источник: Место для дискуссий


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