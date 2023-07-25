В РФ запустили продажи новых Skoda Octavia Pro из КНР по цене от 3,1 млн рублей

Новый чешский лифтбэк Skoda Octavia снова доступен на российском рынке.

Для россиян предложена импортная версия Skoda Octavia Pro, которая выпускалась исключительно для рынка Китая. Частный дилер, осуществивший доставку технику, установил цену на новинку в размере 3,09 млн рублей. Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый мотор с турбиной на 150 л.с. мощности. Новый экземпляр получил передний привод и семиступенчатую трансмиссию.

В салоне автомобиля установлен увеличенный экран мультимедийной системы, а также трехспицевый руль . Пока чешский автогигант не готов возобновлять прямые поставки своих машин на российский рынок, однако местные дилеры в частном порядке завозят популярные модели для своих клиентов.