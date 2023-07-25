 

Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь

25.07.2023, 10:05, Разное
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Елена Сенина представляет интересы певиц Славы (Анастасии Славенской) и Любови Успенской. Королева шансона осталась недовольна работой хирурга в области ягодиц. По словам юриста, ее клиентке некогда было заниматься делом, поэтому все закончилось “на неприятном осадке”.

Мирное урегулирование было возможно и в случае с певицей Славой. Однако Тимур Хайдаров назвал своих пациенток “вымогательницами”, и это сильно не понравилось обеим клиенткам Елены Сениной.

Адвокат рассказала, что изначально процессом примирения руководила супруга Тимура Хайдарова, которая и владеет клиникой. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос полюбовно. По словам юриста, договоренности были практически достигнуты, пока в дело не вступил адвокат Александр Добровинский, которого нанял хирург, видимо, предполагая судебные разбирательства.

Елена Сенина отметила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету.

“Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры”, – отметила адвокат в беседе с Пятым каналом.

Напомним, несколько дней назад Слава в личном блоге показала шрамы после подтяжки груди. Она рассказала, что осталась недовольна услугами, которые предоставил пластический хирург Тимур Хайдаров. “Не умеешь – не берись”, – заявила артистка. На сторону врача встала Яна Рудковская и Филипп Киркоров.


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