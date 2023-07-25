 

Правозащитники призвали отменить 51-ю статью конституции

25.07.2023, 9:33, Разное
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Президиум Союза правозащитников Российской Федерации направил в Министерство юстиции и Государственную думу петицию с требованием отменить 51-ю статью конституции, дающую право гражданам не свидетельствовать против себя и близких родственников.

Проанализировав судебную практику, ведущие отечественные юристы и деятели правозащитного движения пришли к однозначному выводу – эта норма морально устарела и давно утратила свою актуальность.

– Изначально эта статья была навязана нам американцами, которые хотели подмять Россию под себя в начале девяностых. В те лихие годы, во времена так называемого беспредела, может право не свидетельствовать против себя и было востребовано. Но те времена прошли, поэтому данную норму пора пересмотреть, – рассказала журналистам автор инициативы, правозащитник и депутат Ирина Яровая.

Юристы предлагают не отменить 51-ю статью, а заменить формулировку «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников» на «Гражданин обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников в случае возникновения обоснованного подозрения в нарушении закона». Голосование по поправкам в конституцию может пройти уже осенью 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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