 

Макияж в стиле барбикор: как самостоятельно освоить самый модный образ этого лета

25.07.2023, 9:11, Разное
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Так называемый тренд barbicore, набравший популярность в прошлом году, подхватили многие знаменитости. Это также привело к моде на одежду всех возможных оттенков розового (арбузный, жевательная резинка и китчевая фуксия) с типичными деталями, такими как розовые банты, рюши, множество тюля, блесток и экстравагантная обувь.

Выпуск фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в роли Кена, добавляет много шума этому популярному тренду. Можно подчеркнуть красоту своей внешности при помощи макияжа в стиле Барби.

Вот несколько советов относительно того, как правильно наносить косметику.

Как создать образ Барби

Любой, кто когда-либо был на вечеринке в стиле 90-х, знает, что тенденция barbiecore 2023 года не нова, но она, безусловно, развивалась и модернизировалась за последний год.

В то время как многие могли бы ожидать увидеть типичный яркий розовый образ, его заменили приглушенным макияжем и графическими акцентами, которые выглядят традиционно, но современно и очень привлекательно. Можно выбрать совершенно любой вариант, от сильно пигментированного макияжа до романтических образов.

Выбрать розовые тона

Это универсальный цвет. Он подчеркивает естественный румянец щек, согревает лицо и выглядит невероятно женственно.

Когда мы думаем о макияже Барби, мы часто представляем себе нежно-розовую помаду, романтические румяна и яркие ресницы, но популярный кукольный образ также можно подчеркнуть тенями для век или мерцающим хайлайтером.

Есть много способов нанести макияж Барби. От нанесения одного и того же оттенка розового на глаза, губы и щеки для классного монохромного образа до отдельных ярких цветов, которые выглядят ультрасовременно.

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Сияние

Если хочется выглядеть как современная Барби, нужно выделиться из толпы с помощью довольно сильного кукольного макияжа. Макияж не должен быть слишком интенсивным. Он должен быть минимальным и лишь добавлять нотку тепла.

Нежно-розовый цвет может выглядеть просто и в то же время шикарно. Чтобы добавить теплоты и сияния всему лицу, можно сочетать макияж глаз с соответствующими румянами для создания уникального образа. Также можно выбрать ярко-розовый дымчатый макияж глаз, добавив немного блеска во внешних уголках глаз.

Если хочется выглядеть сияюще, стоит нанести розовый хайлайтер на все выдающиеся области на лице. Это поможет добавить блеск.

Ярко-розовая подводка для глаз

Если хочется добавить игривости в свой макияж Барби, то стоит использовать розовую подводку для глаз.

Это выделит их и сделает внешность похожей на настоящую куклу. Стоит наносить небольшие полоски яркой подводки на внутренние и внешние уголки глаз, чтобы сделать взгляд ярче. Другой способ использования цветной подводки — нанести ее на нижнюю ватерлинию и растушевать, чтобы создать дымчатый эффект.

Идеальные глаза Барби

В типичном макияже Барби большое внимание уделяется ресницам. В зависимости от того, какой внешний вид хочется получить, можно использовать искусственные ресницы.

Однако в последние годы мы наблюдаем возврат к натуральности, так что достаточно просто подчеркнуть глаза тушью. Нужно завить ресницы, а затем нанести два слоя туши. Можно выбрать косметическое средство яркого цвета.

Губы

Розовые тени на губах завершают образ. Стоит помнить, что окончательный вид может варьироваться в зависимости от выбранного продукта.

Для действительно смелых губ стоит выбрать более насыщенные оттенки розового. Если хочется получить романтичный образ, отличным решением станет жемчужный оттенок.


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