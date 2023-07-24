 

Гастроэнтеролог Александра Алисова назвала самый полезный хлеб для кишечника

24.07.2023, 17:57, Разное
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Хлеб, изготовленный из цельнозерновой муки, давно признан особенно полезным для кишечника, поэтому его с уверенностью рекомендуют диетологи. Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова подчеркивает, что он обогащен клетчаткой, благотворно влияющей на здоровье кишечника, способствующей регуляции пищеварения и предотвращению запоров.

Помимо хлеба из цельнозерновой муки, также хорошим выбором для здоровья кишечника являются выпеченный на закваске, из полбы или ржаной, а также с зернами и семенами. Хлеб на закваске, произведенный путем ферментации зерновой муки молочнокислыми бактериями, обладает не только отличной усвояемостью, но и способствует расщеплению фитиновых кислот, благодаря чему улучшается усвоение минералов.

Хлеб, обогащенный зернами и семенами, предоставляет дополнительные питательные вещества, которые благоприятно влияют на здоровье пищеварительной системы. Важно отметить, что семена чиа, льняное семя, семена подсолнечника и другие богаты омега-3 жирными кислотами, способствующими снижению воспаления и защите кишечника.

Однако при выборе хлеба следует быть внимательным к содержанию добавок, таких как консерванты, искусственные ароматизаторы или красители, которые могут негативно повлиять на состояние кишечника и вызвать непереносимость. Лучше всего предпочитать продукты с коротким и натуральным списком ингредиентов, чтобы обеспечить здоровое пищеварение и благополучие кишечника.


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