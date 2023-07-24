Какая участь ждет землян, коль в мире нет инопланетян

Западная пресса так задурила головы людям, что вопрос пришествия инопланетян стал заботить таких известных личностей, как актер и продюсер Брайан Кокс и теперешний владелец Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск.

Чрезвычайно умный Брайан Кокс утверждает, что мы «никогда не узнаем», есть ли инопланетяне, но «не сможем не облажаться», если они существуют. Дескать, даже если однажды мы встретимся с инопланетянами, но люди есть люди… и мы, вероятно, устроим беспорядок.

Ученый-телевизионщик — «убежденный сторонник» SETI» (организации, задавшейся поиском внеземного разума) считает, что «невелики» шансы на то, что люди обнаружат жизнь в другом месте до того, как вымрут.

Он сообщил всему миру в «Твиттере», что его «позиция по умолчанию» заключается в том, что инопланетян, ожидающих своего открытия, все-таки не существует, и продолжил:

«Я не удивлюсь, если мы найдем доказательства жизни на Марсе, Европе или в других местах Солнечной системы. Но в лучшем случае это будут микробы, по крайней мере, в наших собственных окрестностях».

Ну а Илон Маск в своем «Твиттере» высказался о парадоксе Ферми — несоответствии между отсутствием убедительных доказательств существования развитой внеземной жизни и предполагаемой высокой вероятностью ее существования.

Маск сказал, что самый «страшный» ответ на этот животрепещущий вопрос в том, что «инопланетян вообще не существует», а мы — «единственный крошечный огонек сознания в бездне тьмы». В ответ на это Кокс подчеркнул:

«Это моя стандартная позиция, и я думаю, что это полезное предположение — потому что даже если есть небольшая вероятность того, что это правда (а мы можем никогда этого не узнать), то это должно сфокусировать наш коллективный разум на поставленной задаче — а именно на том, чтобы не испортить все».

На вопрос, не заключается ли проблема в том, что любая обнаруженная цивилизация вымрет до того, как ее найдут или обнаружат другую внеземную жизнь, Кокс ответил:

«Да. И я думаю, что мы, к сожалению, находимся на этом пути. Как и во всем, я люблю, когда мне доказывают, что я ошибаюсь так же, как и когда мне доказывают, что я прав, потому что в любом случае я добьюсь прогресса в понимании Вселенной».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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