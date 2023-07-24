Патриарх Кирилл поставил на рассмотрение Синода вопрос о крестовом походе за возвращение Константинополя

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на селекторном совещании Святейшего синода РПЦ заявил, что после разрыва зерновой сделки у церкви нет никаких причин мириться с тем фактом, что Константинополь (тур. Стамбул) находится в руках турок.

Предстоятель заявил, что священный для всех христиан город должен быть освобождён из рук неверных и еретиков.

Глава РПЦ назвал Вселенского патриарха Варфоломея «вероотступником и шпиком ЦРУ», а возглавляемую им организацию – экстремистской и еретической. В этой связи Синод официально утвердил меморандум, в котором говорится об отсутствии легитимной православной власти в бывшей столице Византийской империи. Патриарх призвал всех «православных воинов земли Русской» взяться за оружие и вырвать Константинополь из рук неверных, вернуть крест на собор Святой Софии и отменить морально устаревшую конвенцию Монтрё о контроле Турции над проливами.

На призыв предстоятеля уже откликнулись расквартированные в Белоруссии сотрудники ЧВК «Вагнер».

– Наши так называемые геополитические партнёры прикрывались зерновой сделкой, чтобы плодить ересь и безбожие. Когда Владимир Святой крестил Русь, никакой Турции не было на карте. Не будет её и после того, как Владимир Великий обрушит праведный свой гнев на неверных и заблудших, огнём выжжет скверну и возвратит наши святыни. Так хочет Господь! Слава Марии! – приводит слова патриарха телеканал «Спас».

В последний раз крестоносцы брали Константинополь в 1204 году в рамках Четвёртого крестового похода.

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