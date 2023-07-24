Скандалы: Разработка детского личного кабинета для ЕКП обойдется бюджету Петербурга в 100 млн рублей

У «Единой карты петербуржца» появится личный кабинет для детей, среди новых возможностей отмечается добавление онлайн-игр и книг

Конкурс на разработку технического задания уже опубликован на портале Госзакупок. Смольный выделил на проект почти 100 миллионов рублей. Но СМИ усомнились, что он в итоге будет реализован. Аукцион на разработку технического задания и последующего внедрения в систему «Единой карты петербуржца» (ЕКП) детского кабинета объявили в Петербурге. Предполагается, что юные жители Северной столицы смогут пользоваться развивающими играми и читать книги с помощью личного кабинета.

Это уже не первая идея по повышению популярности ЕКП, однако не исключено, что она, как и предшественницы, не принесет успеха. Единый платежно-идентификационный инструмент на базе платежной системы «Мир» решили создать еще в 2017 году при губернаторе Георгии Полтавченко . На эти цели из бюджета потратили 197 млн рублей. Однако карта, в которой используется принцип объединения финансовых и транспортных приложений, полиса ОМС, не стала популярной. В последующие годы обсуждались идеи добавить в ЕКП возможность проходить в учебные заведения, контролировать посещаемость учащихся в школах, получение питания и другое. Но сейчас единственным плюсом карты являются скидки при оплате поездок в петербургском общественном транспорте, другие инициативы команде губернатора Александра Беглова внедрить не удалось.

Это является главной причиной низкого спроса на ЕКП в Петербурге. К 2023 году из двух миллионов карт, которые планировалось выпустить, жители Северной столицы заказали только 1,4 миллиона. Этот показатель в СМИ назвали провалом плана Смольного по цифровизации мегаполиса, хотя именно ЕКП в различных отчетах чиновников указывается как флагман развития городской среды. Несмотря на очевидную непопулярность на популяризацию и усовершенствование проекта продолжают выделять внушительные средства, в этом году из бюджета направлено 363 миллиона рублей.

Петр Каменский