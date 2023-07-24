Рыбинск ждет трехдневный джазовый фестиваль

Третий российский фестиваль «Джаз на родном языке» в рамках музыкальной программы Дня города Рыбинска стартует 3 августа и продлится три дня.

Музыкальное событие будет проходить на открытой площадке — балюстраде Волжского парка. С четверга по субботу на фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Ярославля и Рыбинска. Начало концертов в 18:00.

5 августа, в День города, участники фестиваля «Джаз на родном языке» дадут гала-концерт на улице Стоялой, начало в 13:00.

3 августа, четверг

18:00 — джазовые композиции от квинтета Ильи Ершова (скрипка), Игоря Володина (рояль), Ксении Селезневой (вокал), Дмитрия Денисова (бас) и Владимира Борисова (ударные).

19:00 — этно-фьюжн группа «СольНефть» (г. Ярославль) – интересный симбиоз русской этники с современными музыкальными стилями. В программе прозвучат народной песни и оригинальные композиции от участников группы, в составе которой Алексей Головицын (вокал, гармонь, гусли, балалайка, жалейки, свирели), Михаил Черенков (гитара, электронная перкуссия), Владимир Переверзев (бас) и Роман Махов (ударные).

20:00 — гости из Казани – проект «Кэрван Жыры» представят программу на татарском языке. Фронтменам проекта Римме Шайхеловой (вокал) и Юрию Щербакову (саксофон, флейта) аккомпанирующий составом выступит Рыбинское трио «Inception band».

4 августа, пятница

18:00 — программа от Светланы Сорокиной и трио Вадима Майнгина.

Это совместный вокальный проект ярославской певицы, автора музыки и стихов Светланы Сорокиной и мэтра российской джазовой сцены Вадима Майнугина. Специальный гость – Юрий Щербаков (г.Казань).

19:00 — группа «Часть Океана» г. Москва исполнят музыкальные композиции, сочетающие современный джаз с элементами классической индийской музыки, редкими музыкальными размерами и глубокими текстами. Среди участников проекта — одни из лучших музыкантов современного джаза московской сцены и World music. Состав: Ализа (вокал, музыка, слова), Иван Муралов (ситар), Анна Бёме(рояль/клавишные, хулуси), Дмитрий Игнатов (бас-гитара) и Юрий Пушкарев (барабаны).

20:00 – хедлайнеры второго дня Фестиваля – проект «Сергей Головня & Ирина Сурина» (г. Москва).

Ирина Сурина — известная российская джазовая певица, Сергей Головня —музыкант-саксофонист, певец и композитор, продюсер джазового фестиваля. Их выступление сопровождают именитые контрабасист Владимир Черницын и барабанщик Павел Тимофеев.

5 августа, суббота

18:00 — ансамбль Стаса Майнугина г. Ярославль и Гасана Багирова (г. Санкт-Петербург).

Известные российские музыканты из разных городов исполнят авторский инструментальный джаз и оригинальные песни, как на русском, так и на азербайджанском языке.

19:00 – хедлайнеры финального дня — септет Виктории Кауновой и Ильи Морозова (г. Москва).

Ансамбль состоит из молодых музыкантов, каждый из которых уже обладает солидным именем в российском джазовом мире. Состав выпустил несколько дисков, в том числе с джазовыми версиями советских песен и оригинальной музыкой на родном языке.

20:00 –свинг-оркестр «Пижоны» (г. Москва).

Ансамбль исполняет горячую смесь из джаза, рок-н-ролла и буги-вуги, а также джамп-н-джайв, свинг и латину. «Пижоны» дважды открывали концерты Чака Берри в Москве. Группа выпустила семь альбомов разной стилистики.

Организаторы фестиваля — администрация города Рыбинска, музыкальное агентство Стаса Майнугина и Общественно-культурный центр.

Все дни вход свободный.