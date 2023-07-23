 

В Совфеде призвали россиян менять пароли в соцсетях через портал Госуслуг

23.07.2023, 11:33, Разное
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Россиянам следует менять пароли в социальных сетях через соответствующий сервис на портале государственных услуг.

Это повысит безопасность и поможет установить поток постоянных утечек персональных данных, заявил председатель комиссии по развитию информатизации при Совфеде Андрей Коленкин.

По его словам, на портале Госуслуг при создании пароля используется не менее 12 символов, включая буквы разного регистра и цифры. При этом появляется возможность двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона или паспорта или иного удостоверения личности.

Сенатор считает, что социальным сетям уже давно пора перестать легкомысленно относиться к персональным данным пользователей, так как в ближайшее время будет принят закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных.

К единой системе авторизации через портал Госуслуг уже подключены все основные социальные сети страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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