В России начались продажи нового кроссовера Haval M6

Компания Haval открыла в РФ продажи своего нового кроссовера M6, стоимость модели, оснащенной 6-ступенчатой механикой, составляет 1,95 млн рублей, тогда как 7-дипазонная роботизированная трансмиссия обойдется покупателю в 2,1 млн рублей.

Кроссовер Haval M6 имеет внушительные размеры: его длина составляет 4664 мм, а колесная база равна 2680 мм. Отличительной особенностью данной модели является применение 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 143 л.с. с крутящим моментом 202 Нм, и полным приводом только на передние колеса. Покупателям будут доступны три классических цвета кузова: белый, черный и серый.

Haval M6 поставляется в различных комплектациях, но каждая из них имеет в своем арсенале ряд полезных опций. Все версии кроссовера оснащены 17-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, а также 10-дюймовым дисплеем мультимедиа-системы, четырьмя динамиками и однозонным климат-контролем. Кроме того, автомобили оснащены круиз-контролем, камерой заднего вида и парковочными датчиками на заднем бампере.

Ожидается, что новая серия M6 привлечет внимание автолюбителей, интересующихся надежными и современными автомобилями. Компания Haval уже демонстрировала свои амбициозные планы на рынке, и обновленный кроссовер Big Dog, который ожидается к выпуску 25 июля, может стать еще одним значимым событием в мире автомобильной индустрии.