Сайт «Википедии» столкнулся с техническим сбоем, пользователи в России не могут получить доступ к веб-энциклопедии

Сервис Downdetector сообщает, что на сайте «Википедии» произошел сбой, из-за которого пользователи из РФ временно лишены возможности посещения страниц веб-энциклопедии. При попытке зайти на сайт, они сталкиваются с сообщением «503 Service Unavailable» — что означает, что сервис временно недоступен. Такой код обычно указывает на проблемы с обработкой запросов сервером.

Причинами сбоя могут быть различные факторы, включая большую нагрузку со стороны пользователей, зависание скриптов или даже целенаправленные DDoS-атаки. Мониторинговые службы, в том числе Downdetector, информируют о запрете доступа к сайту wikipedia.org.