 

Мнение: О бывшем защитнике традиционных ценностей… Рамзан Кадыров — всё?

23.07.2023, 8:30, Разное
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Он позиционировал себя как главный в России ревнитель ценностей, важных для каждого шестого россиянина и каждого четвёртого жителя Земли. Боролся, как лев в их защиту, выступая по любому поводу и без. Много и охотно жертвовал на то, что останется в веках. Никогда не упускал случая продемонстрировать и подчеркнуть приверженность воле Всевластного и Наищедрейшего.

И вот — всё

Нынешний глава Чеченской республики Рамзан Кадыров…

…внезапно сдал назад.

На днях в центре Москвы прошла несанкционированная акция мигрантов, преимущественно мусульман. Небольшая по численности, но всё же толпа гостей столицы устроила что-то типа шествия рядом со станцией метро «Третьяковская». Несколько десятков человек после молитвы прошлись по улице, выкрикивая лозунги в знак несогласия с недавними полицейскими рейдами в подмосковных Котельниках и Дзержинском. Полиция в этот раз не вмешивалась, и смутьяны спокойно спустились в метро. Из-за чего депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев даже публично задал вопрос: «почему полиция и Росгвардия становятся такими робкими, когда речь касается мигрантских псевдорелигиозных (на самом деле экстремистских) шествий и митингов в Москве?»

Естественно, Рамзан Кадыров, ранее и сам выражавший недовольство действиями полицейских в молельных домах, не смог промолчать. Но…

«В Москве прошла несанкционированная акция мусульман, в том числе мигрантов, в знак протеста против действий силовиков в Котельниках и Дзержинском. Скажу сразу, я не поддерживаю подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью»,— написал глава Чечни в своём Телеграм-канале. Что стало для многих неожиданным. «Помимо нарушения свода законов, несанкционированные митинги могут привести к негативным последствиям. Всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки… Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами. Да, можно и нужно выражать мнение, но делать это надо культурно, организованно, так, чтобы обратили внимание не службы правопорядка, а заинтересованные органы», — дополнил он свою реакцию. И призвал соблюдать «правила и порядок проведения митингов, прописанные в Законе РФ».

Что ж, государственный деятель показал государственную мудрость. Верный пехотинец Верховного продемонстрировал ещё раз свою лояльность. Что, помимо прочего, красноречиво говорит о его, «пехотинца», теперешнем положении во властной иерархии: видимо июньское «застревание в пробках» не осталось без высочайшего внимания.

Но как защитник ценностей Рамзан Кадыров теперь — всё?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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