 

Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса?

23.07.2023, 7:53, Разное
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Мы живем в призме 9 лет. Каждый год у нас есть своя энергия, которая на нас влияет. Взять хотя бы 2023 год, который в сумме дает цифру 7 (2+0+2+3=7) — на всех работает год трансформаций и кризиса. Однако в субъективной реальности у каждого из нас идет свой личный год исходя из персональной даты рождения.

Начинать проект, свое дело, новые отношения лучше всего, если ваш личный год соответствует цифре 1, а планировать переезд, обучение и масштабирование бренда предпочтительнее, когда личный год равен 3. Сам переезд, получение истинно важных знаний и постановку целей хорошо делать, когда выпадает цифра 4.

Все, что касается популярности — написание книг, занятие издательским делом, размножение себя как личности — рекомендуется делать при цифре 5. В личный год 6 можно вступить в успешный брак, романтические отношения, построить семью и расквитаться с прошлыми долгами.

В каждый седьмой год важно задумываться о радикальных трансформациях, как внешних, так и внутренних. Вопросы недвижимости и монументальные начинания советую откладывать на восьмой и девятый год. Важно помнить, что каждый год имеет свое важное, позитивное, благоприятное начало.

Поэтому я всегда рекомендую для переезда 3, 4, 9 личные года, для покупки или продажи квартиры — 8 и 9, для старта учебы и отношений 1 и 3, для успехов в бизнесе и больших делах — 1, 3, 5, для брака – 6. Беря в расчет данные знания, можно гораздо легче, качественнее и эффективнее добиваться результатов в жизни.


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