 

ТОП-3 устрашающих слуха о пластике

23.07.2023, 6:32, Новости дня
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Но существуют некоторые истории, которые могут заставить вас дважды подумать, прежде чем решиться на операцию. “Дни.ру” обсудили 3 самых “страшных” слуха о пластике с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники “Время красоты” Отари Гогиберидзе.

Слух 1. Непоправимый вред здоровью

Один из самых распространенных страшных слухов о пластической хирургии заключается в том, что она может быть опасной, привести к необратимым повреждениям или даже летальному исходу. Однако современная пластическая хирургия исключает такие риски, сейчас процедуры гораздо безопаснее, чем несколько лет назад.

Но все же следует проявлять осторожность при выборе хирурга и тщательно следовать его советам и рекомендациям. Любая медицинская процедура связана с определенным риском. Поэтому прежде чем решиться на какую-либо пластическую операцию, необходимо взвесить все “за” и “против”.

Слух 2. Испорченное лицо

Второй миф о пластической хирургии заключается в том, что она может привести к обезображиванию лица, если что-то пойдет не так во время процедуры. Правда в том, что хорошие хирурги всегда принимают все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности своих пациентов. В том числе — предварительное фотографирование.

Это делают для сравнения снимков до и после пластики. Пациент должен убедиться, что все получилось хорошо. Если вы выбираете опытных хирургов с надежной репутацией, это не должно стать проблемой.

Слух 3. Зависимость от пластики

Еще один страшный слух о пластической хирургии связан с зависимостью. Некоторые люди рассказывают ужасные истории о том, что, начав одну операцию, вы уже никогда не остановитесь. В большинстве случаев — это неправда. Многие, кто решились на пластическую хирургию, делают только одну или две небольшие процедуры, а после этого больше ничего не предпринимают.

Повторные операции, безусловно, сопряжены с вероятностью нежелательных последствий. Это могут быть образование рубцов, дополнительные осложнения в результате повторного пребывания под анестезией. Но риски обычно можно устранить с помощью надлежащего ухода, максимального внимания со стороны врача, если необходимо провести несколько процедур.

В заключение следует сказать, что это лишь несколько из самых страшных слухов о пластической хирургии, которые распространяют сегодня. Скорее всего, вы слышали множество других не менее волнительных историй.

Не стоит на слово верить сплетням и кривотолкам. Однако, прежде чем принять решение о проведении любой медицинской процедуры, включая пластику, всегда помните, что необходимо получить консультацию с квалифицированного специалиста. Это реальный способ определить все риски, взвесить все за и против и принять взвешенное решение для себя.


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