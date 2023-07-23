5 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта

“Бегай как профи (даже если ты любитель)” Бен Розарио, Мэт Фицджеральд

“Чтобы получать пользу от тренировок

в той же степени, в какой ее получают профессионалы, вам

не нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вам просто нужно

обладать некоторым уровнем тренируемости, который есть у них”, — уверяют популярный тренер, знаток в области спортивного питания Мэт Фицджеральд и главный наставник команды профессиональных бегунов Бен Розарио. Они рассказывают о техниках

бега, питании, восстановлении и прочих условиях подготовки бегунов, а также

делятся планами тренировок на все востребованные дистанции. Авторы помогут

проработать мотивацию, составить план тренировок и сделать пробежки

регулярными. Книга подходит для начинающих бегунов и тренеров.

“Йогатерапия. Хатха-йога как метод реабилитации” Артем Фролов

Известный йогатерапевт,

врач-кардиолог, специалист по спортивной медицине Артем Фролов уверен, что

хатха-йога эффективно помогает в лечении и восстановлении при остеохондрозе,

межпозвонковых грыжах, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, варикозной

болезни и других заболеваниях. Многие годы автор использует ее в своей

профессиональной практике и убедился в эффективности метода. Автор подробно

объясняет причины и следствия различных заболеваний, при которых может помочь

йоготерапия. Особенное внимание уделяет лечению заболеваний позвоночника. В

книге есть множество рекомендаций и комплексов упражнений с подробными

инструкциями, фотографиями и объяснениями. Также здесь

представлены результаты научных исследований, подтверждающих положительный

эффект методики.

“В гармонии с едой. Основы питания от доказательного диетолога” Александр Бурлаков

Полезны ли разгрузочные дни? Нужно ли

устраивать детокс организма от вредных веществ? В чем опасность популярных

диет? Это и не только объясняет врач-диетолог, один из основателей образовательного центра в области фитнеса и медицины Александр

Бурлаков. Он анализирует еду в ракурсе науки и проверенной медицины, разрушает нашумевшие мифы и помогает выработать здравое восприятие питания. Вы увидите детальные разборы модных диет, узнаете итоги последних научных экспериментов, связанных с

пищей, научитесь анализировать информацию о продуктах питания и их влиянии на

организм, начнете получать от еды удовольствие без опасений за свою внешность.

“Спать и высыпаться. Методика здорового сна для полноценной жизни” Нурия Рур

“Невозможно работать над качеством сна,

не учитывая то, как проходит период бодрствования. Невозможно

улучшить свое самочувствие в течение дня, не улучшив ночного отдыха”,

— пишет специалист по нарушениям сна Европейского общества

исследования сна Нурия Рур. В этой работе она

доступно и интересно объясняет значение сна для организма, делится выводами недавних официальных исследований этой существенной части нашей жизни

и делится методиками, которые помогают улучшить качество сна. Благодаря советам

автора, вы научитесь быстро засыпать вечером, легко просыпаться утром и будете

чувствовать себя бодрым и работоспособным продолжительное время. Книга будет

полезна читателям всех возрастов.

“Медитация. С чего начать. Советы новичкам” Бокар Ринпоче

Сегодня медитация стала

популярной практикой, зачастую теряя свою духовную составляющую. Причина тому —

кажущаяся запутанность ее правил и основ. Книга подлинного тибетского ламы Бокара

Ринпоче поможет восстановить этот важный элемент. Благодаря многолетней

практике и умению просто и понятно объяснять сложные вещи, автор позволит понять,

что буддизм может стать частью духовного мира каждого, а его мудрость и

спокойствие вполне вписываемы в современный вечно спешащий мир. Вы найдете

здесь подробное объяснение сути медитативных практик и постулатов, советы по

концентрации и сможете вписать медитацию в свою жизнь, тем самым наполнив ее

гармонией, благодарностью и доброжелательностью. Книга будет интересна опытным

и начинающим практикам.